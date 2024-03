Bando isi Inail, domande dal 15 aprile fino al 30 maggio

Confartigianato informa che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando Isi Inail 2023 per la sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato ora diffuso il calendario dei prossimi adempimenti legati al bando stesso. Si tratta di un’agevolazione che garantisce finanziamenti a fondo perduto per migliorare la sicurezza sul lavoro. Per questa edizione del bando sono stati stanziati 508 milioni di euro. Le imprese potranno ricevere fino a 130.000 euro per i progetti finalizzati a migliorare la prevenzione dei rischi e le condizioni di lavoro. La procedura per la compilazione delle domande si aprirà il prossimo 15 aprile. Informazioni più dettagliate sul sito www.confartigianato.ra.it