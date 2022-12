"Bando non chiaro, la Regione sbagliò"

Un bando “tutt’altro che chiaro”. E alla luce della “scarsa chiarezza”, l’amministrazione competente “avrebbe dovuto” attivare una sorta di aiuto specifico, il soccorso istruttorio. Ma siccome ciò non era accaduto, ecco che allora il ricorso dell’azienda protagonista della vicenda va accolto: l’atto con cui le era stato detto no ai fondi di settore (l’agricoltura) per un totale di quasi 77 mila euro, va cioè annullato. E’ quanto ha deciso il Tar di Bologna, con sentenza pubblicata ieri, sul ricorso presentato dalla società ravennate ‘Zanzi Giovanni, Roberto e Massimo s.s.’ contro la Regione per chiedere l’annullamento della determinazione del dirigente del servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna datata 13 aprile 2018 nella quale si palesava l’inammissibilità della domanda di sostegno Agrea (agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura).

A cascata, la società aveva inoltre chiesto l’annullamento di tutti gli atti successivi che avevano avuto a che fare con la questione. E, da ultimo, un risarcimento danni pari al sostegno negato. La Zanzi – si legge nella sentenza a firma del giudice Ines Pisano – avrebbe in particolare voluto “fruire del sostegno allo sviluppo rurale”, una possibilità questa prevista da un regolamento Ue del 2013 disciplinato da un avviso pubblico del 2017. Il progetto ruotava attorno alla barbabietola da zucchero per la produzione di semente.

E le controversie amministrative sono cominciate proprio da qui: perché la Zanzi e un’altra società agricola, la Agri-Car srl, nell’agosto 2017 avevano costituito quella che gli addetti ai lavori chiamano “comunione a scopo di godimento”, accordo tra le parti che tra le altre cose prevede l’uso di attrezzature comuni. E così la coltura della barbabietola avrebbe dovuto interessare entrambi i fondi agricoli. La domanda al contributo è stata dichiarata inammissibile proprio perché inquadrata come mista: cioè in parte per investimenti della singola impresa agricola e in parte per investimenti della comunione a scopo di godimento: uno scenario, secondo l’interpretazione regionale, escluso dal bando. Ed è stata infine respinta per la parte ammissibile – cioè quella con la formula della comunione – in quanto non avrebbe raggiunto lo specifico limite fissato dal bando.

La società ravennate, tutelata dagli avvocati Leonardo Bernardini e Patrizia Mussoni, ha allora presentato ricorso specificando che “il piano di investimento era unico e unitario” anche se prevedeva che l’88% del sostegno richiesto fosse per la impresa singola e il 12% per la comunione. La decisione di bocciarlo, sarebbe inoltre stata in contrasto con il decreto competitività del 2014 che “favorisce lo sviluppo della rete di lavoro nel settore agricolo”. Nel ricorso la società ha anche messo in evidenza una ulteriore circostanza: oltre il termine di presentazione delle domande fissato per il 10 ottobre 2017, nel marzo 2018 la Regione aveva emanato una circolare interpretativa “in ordine a problematiche ricorrenti”. Nella sentenza, il collegio bolognese ha ora fatto presente che la deliberazione di esclusione della società ravennate “costituisce, all’evidenza, conseguenza di un palese misunderstanding”, ovvero malinteso, “di parte ricorrente nell’interpretazione del bando”. Come dire una “erronea compilazione”, precisamente nel punto in cui la Zanzi si era qualificata “anche come ‘capofila di una comunione di godimento’ barrando l’apposita casella”. L’amministrazione da parte sua si era fermata a “una lettura formale della domanda” nel contesto di un “bando non affatto chiaro” circa l’esclusione di domande miste. In definitiva chi di dovere, attraverso il soccorso istruttorio, avrebbe dovuto “riqualificare la domanda per valutarne l’ammissibilità quantomeno come impresa singola”. Spese di lite compensate.

Andrea Colombari