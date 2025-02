Bando per i capanni balneari. Chiusi i termini, una sola domanda

L’Associazione Capannisti è l’unica onlus ad aver partecipato al bando del Comune, che si è chiuso ieri, per individuare una realtà che, per 6 anni, senza fini di lucro, gestisca i capanni esistenti e, più che altro, provveda alla ricollocazione dei capanni balneari. E martedì prossimo si riunirà la commissione per valutare la proposta stessa.

Si scrive così un nuovo capitolo della complessa vicenda dei capanni balneari, strutture in legno sorte a inizio del secolo scorso e che nella gran parte dei casi non possono più stare dove sono ora. Infatti, stante che le finalità del progetto messo in piedi dal Comune sono quelle di "perseguire la tutela ambientale e in particolare delle dune, favorendo la loro salvaguardia e rigenerazione – si legge nel bando – e promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale", il Comune ha censito i capanni presenti sulla nostra costa tra Marina Romea e Punta Marina, al netto delle demolizioni avvenute in questi mesi: in tutto i capanni censiti dal bando e dai suoi allegati sono 73 (3 a Marina Romea, 3 a Porto Corsini, 36 a Marina di Ravenna, 10 tra Marina di Ravenna e Punta Marina e infine 21 a Punta Marina). Di questi solo 4 (due a Punta Marina e due a Marina di Ravenna) potranno rimanere dove sono, altri 24 dovranno essere spostati in avanti di 10 mt dal piede della duna (5 a Punta Marina, 17 a Marina di Ravenna e 2 a Marina Romea) e 3 dovranno essere demoliti (ma di 19 si sono perse le tracce).

Infine, i 23 rimasti potranno essere delocalizzati perché si trovano nel territorio dell’ente Parco o in mezzo alla vegetazione o in un habitat da proteggere. E proprio su questi cade la "scure" del Comune: "L’articolo 8 – come spiega il vicepresidente dell’Associazione capannisti Alberto Contessi – fa passare la voglia perché tratta i capanni come fossero dei supermercati". Infatti, si legge nel bando, per i capanni da realizzare in altro luogo rispetto a quello in cui sono si dovrà presentare un progetto paesaggistico "a firma di un gruppo di lavoro multidisciplinare", redatto sulla base di "idonei studi storico-architettonici e iconografici", che possa garantire un’elevata qualità in termini di: collocazione planimetrica, studio della tipologia architettonica del singolo capanno all’interno di una progettualità unitaria, studio dei materiali, dei dettagli costruttivi e "dell’inserimento cromatico"; il tutto con tipologie costruttive, che tengano conto anche della "facilità di futura delocalizzazione". Il progetto – infine - dovrà essere corredato da "adeguate viste tridimensionali e opportuni fotoinserimenti dei singoli capanni nei diversi contesti in cui si propone di inserirli".

Giorgio Costa