Bando per il ’ridotto’ del teatro Comunale

C’è tempo fino alle 12 di venerdì 19 per proporre un progetto, selezionato tramite avviso pubblico, per la valorizzazione e il recupero di bar, guardaroba ma, soprattutto, del ‘ridotto’ del teatro comunale ‘Walter Chiari’ di Cervia.

Il teatro comunale, infatti, costituisce un polo culturale ampiamente sfruttato non solo per l’allestimento delle rappresentazioni facenti parte del cartellone della stagione teatrale, ma anche per la realizzazione di una variegata serie di avvenimenti, frutto dell’attività dell’associazionismo locale e non solo. La struttura comprende, oltre agli spazi dedicati appositamente agli spettacoli, quali palcoscenico, platea, palchi, loggione e camerini per gli artisti, anche altri locali, quali la zona bar e guardaroba ed il cosiddetto ridotto, che sono accessibili al pubblico, ma ultimamente poco utilizzati. L’amministrazione comunale, dunque, mette a disposizione alcuni spazi del teatro comunale Walter Chiari, quali i locali che sono stati adibiti a bar, il guardaroba e il ridotto. Lo spazio del guardaroba deve essere utilizzato con tale destinazione durante le giornate di spettacolo.

Gli altri spazi potranno essere utilizzati al fine di attivare dei percorsi sociali che possono riguardare ad es. attività culturali, (ad esempio incontri, presentazione di libri, piccole esposizioni ecc.) enogastronomia e laboratori creativi, durante le giornate di spettacolo o in altre giornate sulla base di proposte che verranno valutate dalla amministrazione.

Lo spazio del ridotto, poi, ospita già gli "Aperitivi con l’autore" appuntamenti che si svolgono nel pomeriggio del secondo giorno di prosa nei quali si possono incontrare gli artisti del relativo spettacolo di prosa. Il progetto dovrà quindi comprendere anche la gestione di questi appuntamenti sempre nell’ottica di arricchirli con le attività prima elencate. Tutte le attività del progetto dovranno svolgersi durante le aperture del teatro per spettacoli e manifestazioni autorizzate.

Nel caso vengano proposte attività in giorni od orari in cui il teatro non è impegnato da spettacoli queste per potersi svolgere dovranno avere il nulla osta dell’amministrazione ed essere svolte in accordo con la stessa. Il progetto dovrà essere realizzato dai soci della associazione oltre che attraverso l’inserimento di persone svantaggiate.

I progetti presentati saranno valutati dall’amministrazione comunale con i seguenti criteri: innovazione e creatività, coinvolgimento di altre realtà associative, coinvolgimento delle attività economiche locali e inserimento di persone svantaggiate. Il teatro dispone complessivamente di 229 posti (più 2 per portatori di handicap) e può essere utilizzato anche come sala congressi. Dispone di materiale audio, mixer, diffusori acustici, amplificatori, microfoni, guardaroba.

Durante l’anno nel teatro si svolgono una stagione di prosa, di teatro comico e dialettale, si organizzano spettacoli per bambini, concerti, eventi musicali e conferenze.

Ilaria Bedeschi