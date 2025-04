Bando regionale per l’economia circolare nel settore della moda

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato fondi nel bando per l’economia circolare per sostenere le imprese della filiera moda. L’obiettivo è promuovere pratiche sostenibili, ridurre i rifiuti e favorire un modello di produzione e consumo circolare nel settore. Le aziende di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, tessile per la casa e altri settori affini possono beneficiare di contributi per progetti di riqualificazione e riconversione. Gli interventi finanziabili includono l’eco-design e l’estensione del ciclo di vita dei prodotti, la valorizzazione degli scarti di produzione e il potenziamento di impianti di riciclaggio.