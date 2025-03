Bando transizione digitale delle imprese in regione

Con il Bando per la transizione digitale, la Regione ha lanciato un importante piano di incentivi per supportare l’adozione di soluzioni e tecnologie digitali avanzate per incrementare la flessibilità, la sicurezza, l’efficienza e la produttività delle piccole e medie imprese emiliano-romagnole. L’attenzione è rivolta, ad esempio, alla minimizzazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi energetici, al benessere dei lavoratori e al miglioramento della qualità della vita lavorativa tramite l’automazione intelligente.

A partire dal 15 aprile è possibile presentare domanda di contributo per interventi di introduzione/implementazione/adattamento di soluzioni tecnologiche di base finalizzate a favorire un primo passo verso la digitalizzazione delle funzioni aziendali e/o soluzioni tecnologiche avanzate, come le tecnologie abilitanti previste nel piano nazionale Impresa 4.0 (Internet delle cose, Big data analytics, Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi, Simulazioni virtuali, Robotica, Cloud computing, Realtà aumentata, Stampanti 3d, Cybersecurity) e/o le più recenti tecnologie.

Gli interventi dovranno avere una dimensione finanziaria non inferiore a 20mila euro, Iva esclusa. Il contributo sarà concesso a fondo perduto nella misura massima pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. È importante notare che la Regione si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente la finestra temporale al raggiungimento di 500 domande presentate.

Confartigianato ha predisposto una videoconferenza in diretta che si svolgerà lunedì 31 marzo, dalle ore 11 alle 12. Relatore sarà Enea Emiliani, responsabile del settore Credito e Incentivi di Confartigianato della provincia di Ravenna. La partecipazione alla videoconferenza è aperta a tutti gli imprenditori interessati. Il link di collegamento sarà pubblicato sul sito www.confartigianato.ra.it