Bankitalia e Cassa Ravenna

C’è anche la Cassa di Ravenna tra le banche che hanno arrotondato le proprie partecipazioni, questa la definizione corretta degli ‘azionisti’ della Banca d’Italia. E’ il quadro che emerge dall’ultimo aggiornamento delle partecipazioni al capitale di via Nazionale, ad un anno esatto dal completamento della sistemazione delle quote.

Nel febbraio dello scorso anno, infatti, si defini’ il riassetto dopo che la legge di Bilancio, anche per favorire le dismissioni delle quote eccedenti di Intesa Sanpaolo e UniCredit, alzò la soglia massima di partecipazione dal 3 al 5 per cento del capitale di via Nazionale. Tra i partecipanti si conferma UniCredit al primo posto con quote pari al 5% del capitale mentre Intesa Sanpaolo ne detiene il 4,91% alle spalle di alcuni enti previdenziali (medici, avvocati e ingegneri), 4,93% ciascuno. L’anno scorso arrotondarono le rispettive partecipazioni anche la Cassa dei commercialisti, il fondo pensione Fondenergia, il Credito Sportivo, Bff Bank, Banca Ifis e Cassa Ravenna.