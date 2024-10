Bar chiuso a Conselice per risse e pregiudicati

Conselice (Ravenna), 16 ottobre 2024 – È situato in una frazione del comune di Conselice il bar di cui il questore di Ravenna, Lucio Pennella, ha disposto la chiusura per 15 giorni.

Ad eseguire il provvedimento di sospensione della licenza dell’esercizio pubblico è stato il personale della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri.

Il provvedimento, originato da una segnalazione dei carabinieri di Lugo e adottato in seguito ad un'articolata attività istruttoria messa in campo dalla divisione di polizia amministrativa della questura, è stato eseguito nei confronti del titolare dell’esercizio nella giornata di ieri, 15 ottobre.

I motivi della chiusura risiedono nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, venuta meno più volte, tanto da indurre il questore ad applicare l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Infatti, in più occasioni all’interno dell’esercizio si sono verificati gravi episodi, che hanno costituito un serio motivo di allarme sociale, come le recenti liti al termine delle quali alcune delle persone coinvolte sono dovute ricorrere alle cure mediche.

Inoltre, all’esito dei molteplici controlli effettuati dalle forze dell’ordine all’interno del locale, è emerso che tra gli avventori erano sovente presenti persone considerate pericolose, alcune delle quali gravate da precedenti penali e di polizia. Pertanto, valutata la grave situazione venutasi a creare, tale da mettere in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, il questore ha decretato la sospensione dell’esercizio pubblico per un periodo, come detto, di 15 giorni.

lu.sca.