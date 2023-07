Bar chiuso per quindici giorni "Era frequentato da pregiudicati"

Il questore Lucio Pennella ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar in applicazione dell’articolo 100 del Tulps. Ieri pomeriggio sigilli sono stati apposti a un bar di Ravenna, il Casablanca, a opera della divisione di Polizia Amministrativa che ha eseguito il provvedimento di chiusura per 15 giorni dell’esercizio pubblico emesso sdal questore poiché i controlli avevano accertato la costante frequentazione di soggetti gravati da numerosi precedenti penali e di polizia. In particolare per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti: lo scorso settembre, poliziotti delle Volanti avevano sequestrato 5 grammi di eroina all’interno del bagno per i clienti.