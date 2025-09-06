Bar del Parco Naturale, conclusione dei lavori in autunno

I consiglieri di Fratelli d’Italia, Annalisa Pittalis e Gino Guidi, chiedono chiarimenti, tramite una interpellanza a sindaco e assessori, sullo stato di manutenzione del Parco Naturale di Cervia e alla mancata riapertura del punto ristoro.

I consiglieri rilevano che ci sarebbero "numerose segnalazioni da parte di cittadini e frequentatori del parco denunciano uno stato di degrado del verde e della manutenzione ordinaria delle aree verdi e dei percorsi interni mentre l’unico punto ristoro presente all’interno del parco, da sempre riferimento importante per famiglie e visitatori, risulta chiuso da tempo nonostante – da quanto si apprende – i nuovi potenziali gestori risultassero disponibili e pronti alla riapertura già dall’inizio della stagione estiva dello scorso anno". "Tale mancata apertura – proseguono i consiglieri - sarebbe riconducibile a ritardi o inadempienze di natura tecnico-amministrativa da parte dell’amministrazione, nonostante siano presenti nuove attrezzature e arredi pronti all’uso. La situazione rischia di danneggiare l’immagine della città, anche alla luce delle numerose lamentele comparse sui social e nei canali pubblici".

Intanto, l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti è intervenuto anticipando che "i lavori, che non sono ancora conclusi, finiranno in autunno; quindi, entro l’anno avremo sia cucina che aula collaudati e utilizzabili. I fabbricati li autogestisce il gestore del parco, quindi, saranno loro a decidere a chi affidare la gestione del punto ristoro".

i.b.