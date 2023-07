"Bar frequentato da pregiudicati": chiuso

Negli ultimi due anni è stato più volte soggetto a controlli che hanno permesso di accertare la costante e assidua presenza di avventori con numerosi precedenti di polizia e penali, tra cui reati contro la persona, il patrimonio, ma anche per droga ed episodi di ubriachezza molesta. Motivo per cui ieri il questore di Ravenna Lucio Pennella, in applicazione dell’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ha disposto la chiusura per quindici giorni dell’Invidia Cafè, al civico 97 del centralissimo corso Vittorio Veneto a Massa Lombarda, praticamente di fronte all’ingresso della chiesa della Conversione di San Paolo. Poco dopo le 9, tra la curiosità dei passanti e la sorpresa di alcuni avventori seduti ai tavolini all’esterno del locale, sono giunti sul posto i carabinieri della locale Stazione oltre al personale del Commissariato di Lugo, provvedendo ad apporre i sigilli. "Il provvedimento assunto dal questore – commenta il sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi – è esemplare e mi auguro serva da monito a chi gestisce quel bar e ai clienti, che devono sapere che la civile e corretta convivenza per noi rappresenta un valore irrinunciabile. Le regole vanno rispettate. Ringrazio il questore per il provvedimento assunto, unitamente agli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lugo, ai carabinieri della nostra Stazione e alla Polizia locale della Bassa Romagna per l’assidua attività di presidio e controllo del nostro territorio".

Lu.Sca.