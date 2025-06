Baracca, 107 anni dalla morte. Premio all’astronauta Villadei

Il premio Baracca 2025 è stato assegnato all’astronauta Walter Villadei, che ritirerà l’onorificenza il prossimo 19 giugno in occasione dei 107 anni dalla morte dell’aviatore della prima guerra mondiale. Il premio, istituito nel 2005, intende promuovere la città di Lugo nel panorama nazionale, soprattutto negli ambiti della scienza e della tecnica affini alla vita dell’aviatore. Villadei è il terzo astronauta a ricevere il premio Baracca: già nella prima edizione del 2005 fu attribuito a Roberto Vittori, primo cosmonauta italiano con la missione ‘Marco Polo’ del 2002, nel 2016 a Samantha Cristoforetti prima cosmonauta italiana con la sua partecipazione nel 2014 alla missione ‘Iss Expedition 42/43 Futura’. Il colonnello Villadei è già stato in visita alla città di Lugo nel novembre dello scorso anno, tenendo una conferenza nell’aula magna del liceo ‘Ricci Curbastro’. Durante la sua missione ‘Axiom Mission 3’, lanciata il 18 gennaio 2024, è stato protagonista di una sperimentazione in collaborazione con Gvm Assistance, società lughese del Gruppo Gvm Care and Research, specializzata in servizi innovativi di sanità digitale.

La cerimonia di consegna del premio sarà solo uno dei tanti eventi in programma per l’anniversario della morte di Francesco Baracca, con appuntamenti che andranno da lunedì 16 a sabato 21 giugno, con il coinvolgimento dell’Aeronautica Militare, della Regione Emilia Romagna, del Motoclub e dell’Aero Club Francesco Baracca, della Squadriglia del Grifo, dell’associazione Arma Aeronautica Lugo, di Unici, Auser ed eccezionalmente dell’Emilia Romagna Festival. Incontri e presentazioni di libri a carattere storico domineranno le prime giornate del programma. In particolare, lunedì 16 giugno alle 21 nel Salone Estense della Rocca, Giovanni Martines Augusti presenterà, insieme al direttore del museo Baracca Massimiliano Fabbri, il libro ‘Gino Augusti. L’Arditissimo Conte’. Martedì 17, alle 18 nella sala Baracca della Rocca sarà presentato il libro ‘Disegnando infiniti cerchi nel cielo. In volo con Alessandro Marchetti Ingegnere Aeronautico’ di Piero Manciocchi con i disegni di Paolo Spadot. Nella giornata di mercoledì 18 alle 18, nel Salone Estense della Rocca, Stefano Lugli presenterà, insieme a Paolo Varriale, il suo libro ‘Francesco Baracca, l’ultima battaglia’.

Le celebrazioni ufficiali del 107esimo anniversario della morte di Francesco Baracca partiranno giovedì 19 giugno alle 18 in piazza Baracca, con la cerimonia di deposizione della corona alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. Alle 20.30 sarà consegnato il premio Baracca - Città di Lugo al colonnello astronauta Walter Villadei. Alle 21.30 in piazza Baracca andrà in scena lo spettacolo di anteprima del cartellone 2025 dell’Emilia Romagna Festival: ‘Il Piccolo Principe. In occasione dell’anniversario della morte di Francesco Baracca’. Venerdì 20 alle 18.30 prenderà il via da piazza Baracca il corteo organizzato dal moto club Francesco Baracca che prevede la deposizione delle corone al monumento di Rambelli, e poi al museo e alla tomba dell’aviatore.

Matteo Bondi