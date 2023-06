Baracca, se ne parla a Cotignola e Lugo

Un pioniere e un poeta uniti dall’amore per il volo. Sono loro i protagonisti dell’incontro ‘D’Annunzio e Baracca eroi del cielo’, stasera alle 21 al circolo Villa Bolis di Cotignola, in via Budrio 23. L’iniziativa che segue, a pochi giorni di distanza, la commemorazione del 105° anniversario della morte dell’Asso degli Assi avvenuta il 19 giugno 1918, è organizzata dall’associazione ‘Risveglio Italiano’. Dopo i saluti di Enrico Randi, presidente dell’associazione, il giornalista e scrittore Daniele Filippi approfondirà i vari aspetti della vita dell’Asso degli Assi e di Gian Marco Grandi, che parlerà della "vita inimitabile" di D’Annunzio. L’ingresso è libero. Seguirà rinfresco a bordo piscina. Si parlerà sempre di Baracca all’incontro delle 18, nel salone Estense della Rocca di Lugo, con la presentazione del saggio di Giuseppe Masetti ‘Il riscatto dell’eroe. Storia sociale del monumento di Lugo a Francesco Baracca’.

Monia Savioli