Baraldi, addio alla Lega e alla Consulta

Dopo circa cinque anni Anna Baraldi esce dalla Lega e, contemporaneamente, dalla Consulta di Lugo Centro. Il suo impegno civico, svolto per la città, è iniziato in realtà molto prima, come membro della Consulta di Lugo Est. Vent’anni, in totale, ai quali ha messo fine presentando delle "dimissioni irrevocabili". Determinante, nella scelta fatta, la riunione congiunta delle consulte di Lugo Nord e Centro, voluta dall’amministrazione nei giorni scorsi per presentare due progetti, la riqualificazione delle tre aree verdi che sorgono nella zona di Largo Corelli (piastra polivalente, giardino della montagna e area ex tamburello) e il parco inclusivo del Tondo, già in precedenza presentati alla stampa. "A cosa servono quindi le consulte se vengono riunite soltanto per presentare dei progetti già approvati e già diffusi sui mezzi di comunicazione – si chiede Baraldi –. A questo punto, come ho avuto modo di esprimere in altre occasioni tanto vale che i membri delle consulte vengano chiamati non consiglieri ma perditempo".

"Personalmente – sottolinea riferendosi alle ragioni che l’hanno portata alla scelta di rassegnare le dimissioni – sono stanca di lavorare e ricevere risposte banali o non averle per nulla. Io prendo seriamente il lavoro fatto per la consulta. Mi preparo, mi documento. Per questo voglio confrontarmi e ottenere risposte serie". Dal punto di vista politico, le considerazioni seguono la stessa linea. "Per me fare opposizione significa rimboccarsi le maniche – spiega – fare domande e pretendere risposte. Ma mi accorgo di non essere seguita". Le battaglie portate avanti da Anna Baraldi nel tempo sono state diverse e ricorrenti, legate in particolare al decoro del centro urbano, a iniziare dal Pavaglione, con l’annoso problema della pulizia e sorveglianza di bagni, già sollevato nel 2014, delle deiezioni canine e delle condizioni di piazza Mazzini dove si inserisce la manutenzione degli alberi, gli 11 cercis ora ridotti a 3 "verso i quali – aggiunge Baraldi – si sta praticando un vero e proprio accanimento con capitozzature continue che nel tempo da 3 metri di altezza li hanno portati alla metà", per arrivare alla galleria Minardi, al Giardino Pensile, alle condizioni delle strade e a quelle del cimitero. Le dimissioni di Anna Baraldi aprono anche una ulteriore riflessione, legata alla necessità di rinnovare il regolamento, datato 2001, che definisce scopi e funzionamento delle consulte. "Così strutturato non ha più senso di esistere – commenta Baraldi –. Per essere efficaci, le consulte andrebbero convocate ogni 2 mesi, come si è fatto a inizio mandato e non per presentare progetti che non è più possibile cambiare. Il nuovo auditorium sarà collocato in una struttura, quella dell’ex Enal che nessun’altro ha mai voluto per un evidente problema di parcheggi che mancano e che, nel momento in cui inizierà a funzionare, si svilupperà in pieno. Perché prima di approvarlo non è stato discusso in consulta? Nessuno ci ha interpellati. Dal punto di vista del mio rapporto con la Lega poi ho deciso di uscire perché non mi ritrovo più nella linea politica attuale".

Monia Savioli