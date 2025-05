Barattoni all’ex Villaggio Anic: "Qui una nuova pista ciclabile"

Continua il ’Muovi Ravenna in tour’, ciclo di incontri che hanno come protagonista Alessandro Barattoni, candidato sindaco del centrosinistra. L’ultimo appuntamento si è svolto al quartiere San Giuseppe (ex Villaggio Anic). "Sono felice di attraversare, oggi, l’ex Villaggio Anic, un quartiere ricco di persone e di realtà che intreccia scuola, sport e cultura – sottolinea Barattoni –. Si tratta di un quartiere che, nei prossimi anni, cambierà volto, perchè sono tanti gli interventi previsti, a cominciare da quelli infrastrutturali".

In questi giorni, osserva il candidato Barattoni, "è iniziato l’iter per la realizzazione di un nuovo tratto stradale atteso da tempo. Il tratto viario in questione collegherà la zona delle ex case Ina alle Bassette. La ‘bretella’ servirà a rispondere ai tanti cittadini e cittadine che chiedevano di evitare il passaggio da viale Mattei, sempre congestionato dal traffico pesante".

Inoltre - prosegue il candidato sindaco - "lavoreremo anche per soddisfare la richiesta di un collegamento ciclabile dall’ex Villaggio Anic fino alla nuova zona commerciale. I prossimi anni vedranno sorgere anche nuovi campi da calcio, elementi che rafforzeranno un’offerta sportiva già molto presente e variegata".

Il quartiere San Giuseppe, conclude Barattoni, "è un’area ricca di verde che negli ultimi anni ha visto aumentare il numero di residenti e, grazie a queste nuove opere, vedrà una maggiore integrazione fra servizi, proposte commerciali, sportive e a misura di famiglie".

Il prossimo appuntamento di Muovi Ravenna in tour è previsto per sabato alle 17 in piazza Vivaldi a Lido Adriano. Il calendario completo è disponibile sul sito internet del candidato del centrosinistra, all’indirizzo barattonisindaco.it