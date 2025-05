Barattoni, ambiente priorità: "Ravenna città degli alberi". E oggi incontro in Darsena

Quarto appuntamento, oggi alle 18 in piazza Medaglie d’Oro a Ravenna, nell’ambito della campagna di partecipazione a sostegno della candidatura di Alessandro Barattoni dal titolo ‘Muovi Ravenna in tour’, quando si andrà alla scoperta del quartiere Darsena. "Stiamo parlando – osserva Barattoni – di un territorio vasto e diverso che va dal Candiano fino a via Antica Milizia e che nei prossimi anni vedrà sorgere nuovi servizi".

Barattoni in una nota illustra anche gli interventi per una Ravenna più verde nei prossimi cinque anni. "Ravenna è il Comune italiano con il maggior numero di ettari pinetali di proprietà comunale – si legge nel comunicato –: un patrimonio importante, su cui aumenteremo gli sforzi, così come miglioreremo le manutenzioni del verde cittadino. Non a caso, il tema ambientale è il primo capitolo del nostro programma". L’impegno di Barattoni si articola in diverse azioni: piantare almeno 50.000 nuovi alberi nel corso del mandato, favorendo la diffusione di specie autoctone, resistenti e adatte al contesto urbano; proseguire con la realizzazione della cintura verde e della corona agroforestale attorno alla città, rafforzare le connessioni ecologiche con il forese, i parchi e il sistema delle pinete e le loro manutenzioni; aumentare il patrimonio forestale nel territorio agro-silvo-pastorale, riforestando le aree tra le pinete storiche, le pinete costiere e il mare e collegando le pinete storiche alla città e alla cintura verde; rigenerare i parcheggi con alberature e pensiline fotovoltaiche; completare il sistema dei grandi parchi urbani (Teodorico, Baronio, Cesarea) e intervenire nei quartieri con nuove aree verdi, orti comunitari, piccole oasi naturalistiche e interventi di de-impermeabilizzazione del suolo; incentivare i cittadini e le imprese a mettere a dimora più alberi nelle aree private; programmare la manutenzione dei viali cittadini e delle alberature delle aree verdi urbane, al fine di calendarizzare gli interventi di sostituzione degli esemplari maggiormente pericolosi, in modo graduale.