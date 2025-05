Barattoni ci crede: "Io mi sento pronto"

"Dopo tutti questi mesi di campagna elettorale mi sento pronto per essere al vostro servizio". Alessandro Barattoni, candidato sindaco del centrosinistra ed esponente del Pd, non ha nascosto le sue ambizioni chiudendo ieri ai giardini pubblici la campagna elettorale, sostenuto, tra gli altri, da Elly Schlein, segretaria nazionale dem e dal presidente della Regione, De Pascale. "Ringrazio Alessandro per la sua competenza, grinta e generosità. Era il candidato naturale. Visto il mio ruolo, - credetemi, me ne intendo -, non ho mai visto un candidato mettere tutti d’accordo così in fretta", lo ha benedetto Schlein, ironizzando sulle tensioni che attraversano i partiti al momento di individuare un possibile sindaco. Barattoni sa bene di giocarsela contro Nicola Grandi, unico avversario evocato (e mai citato direttamente, lo ha definito "il candidato del centrodestra"): "L’altra sera a Mezzano con Bersani ero triste per la fine della campagna elettorale poi ho sentito la sua proposta di abolire l’Irpef. Ci vuole un bel coraggio a togliere 12 milioni dal bilancio comunale". Perché questo "si tradurrebbe in un taglio dei servizi. Ciò significa che ha un’idea di città diseguale, che non è la nostra".

Barattoni ribadisce, in caso di elezione, di non farsi inghiottire dalle stanze del potere. "L’unica promessa fatta in campagna elettorale è il garantire la mia presenza quotidiana e un’assemblea l’anno nei territori". Insieme alla Regione "porteremo avanti la battaglia per ottenere tutte le risorse necessarie per sistemare i corsi d’acqua". Buche in strada, sfalci e degrado. "Ci occuperemo della manutenzione, che altri vogliono affidare a soggetti esterni". Ravenna città universitaria? "Ci sono 4mila iscritti. Perché dare loro servizi, servono autobus anche dopo le 20".

l.b.