Barattoni, domani incontro all’Outdoor Gambi

Domani all’Outdoor Gambi di via Faentina 169, dalle 18 alle 20 si terrà il secondo di otto appuntamenti inseriti nella campagna di partecipazione civica ’Muovi Ravenna’. Il titolo dell’incontro sarà ’Ambiente, territorio e transizione ecologica – un futuro sostenibile per Ravenna’. In particolare si alimenterà un confronto su tutela del territorio, transizione ecologica ed energetica, economia circolare e innovazione verde.

Gli incontri si divideranno in tre momenti. Nella prima parte di presentazione, verranno discusse le tematiche proposte; nella seconda, i partecipanti si suddivideranno in tavoli di lavoro ristretti per facilitare lo scambio di opinioni e la creazione di documenti condivisi di sintesi. L’ultima fase sarà di discussione e relazione del lavoro svolto nei tavoli.

L’iniziativa è promossa all’interno del percorso elettorale di Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida della città bizantina. Per iscrizioni, consultare il sito: barattonisindaco.it