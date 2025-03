Barattoni e il confronto coi cittadini: "Venite a prendere un caffè con me"

Dal confronto con i cittadini nascono le idee migliori. Sulla base di questo presupposto, il secondo atto della campagna elettorale di Alessandro Barattoni candidato sindaco del centro-sinistra - dopo la presentazione e presso l’ex officina della Compagnia dei Portuali di Ravenna - è stato quello dell’annuncio della possibilità di incontrarlo su richiesta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, a partire dal 7 marzo tra le 14 e le 15 in collocazioni itineranti che dipendono da chi lo invita. Basterà prenotarsi e dare la propria disponibilità sul sito del Pd. L’annuncio ieri al Mercato coperto durante la presentazione dell’iniziativa "Un caffè con Alessandro". "Abbiamo già avuto diverse possibilità di incontri di questo tipo da parte di gruppi di amiche che si incontrano per commentare un libro o di imprenditori che vogliono offrire ai loro dipendenti questa opportunità", ha spiegato Barattoni.

L’iniziativa "è un modo per uscire dai locali pubblici, dai circoli e dalle iniziative prestabilite creando momenti semplici di confronto tra me e i cittadini. Ed è anche un modo per impostare una campagna diversa da quella dei miei concorrenti che hanno come tratto unificante quello di darmi addosso". Perché vanno bene i comunicari stampa, va bene essere social ma il contatto diretto resta importante nel contesto di scambio e di conoscenza reciproca in attesa che venga comunicata la data del voto. "E tenere i contatti con i cittadini è anche un modo per tenere desta l’attenzione delle persone che verranno a votare per scegliere il sindaco senza che vi siano altre elezioni nazionali a fare da traino". Certo, esisterà il Comitato elettorale ma serve il contatto personale per "costruire un clima di fiducia con i tanti cittadini che ancora non conosco. Questo appuntamento riassume la modalità con cui finora ho interpretato le mie esperienze lavorative e politiche. Conosco il territorio, ma sono le persone che ci lavorano e che lo vivono a fare la differenza: sono convinto che il miglioramento e il cambiamento passino dalla partecipazione, solo così si possono generare confronti utili alla crescita di una comunità". L’obiettivo è quello di costruire collettivamente il programma anche sulla base di 8 eventi pubblici di "Muovi Ravenna".

Giorgio Costa