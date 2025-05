Barattoni è il più votato ovunque. E a San Zaccaria sfiora l’80%

Rosso, in varie tonalità: aranciato, pieno, porpora. Esaminando i dati dei singoli seggi sparsi del comune di Ravenna, il primo elemento che salta all’occhio è che in nessuna delle 164 sezioni in cui è diviso il territorio c’è un vincitore diverso da Alessandro Barattoni: ovunque è il candidato che ha ottenuto più voti. Ma quel 58,15% totale è fatto di tante tonalità: in alcune sezioni non ha raggiunto il 50%, in altre ha sfiorato l’80%. Per la precisione, il dato più alto è quello del seggio 95 di San Zaccaria, dove è arrivato al 79,12%, 216 voti. Dietro di lui Nicola Grandi ne ha presi 38, il 13,92%. Il dato più basso invece Barattoni l’ha ottenuto in città, al seggio 140, in via Colombo Lolli (zona via Ravegnana): qui si è fermato al 40,06%, Grandi al 33,51%.

LA CITTÀIl centro storico si conferma la zona più critica per il centrosinistra, se di criticità si può parlare in un territorio dove è ovunque primo: al seggio 1, che include piazza del Popolo, Barattoni si è fermato al 47,95%, con Grandi al 30,48%, Ancisi al 7,19% e Verlicchi al 6,16%. Risultati simili nella sezione 9 (via Paolo Costa, via Ponte Marino, via Salara): 47,28% per Barattoni, 39,01% per Grandi. Non è così ovunque: nella sezione 102 (via Francesco Negri) il centrosinistra è arrivato al 63,33%. Le percentuali per Barattoni superano il 60% anche nella periferia nord ovest (il dato più alto alla Zalamella, 66,67%) e in Darsena. Pecora nera la zona di via Montesanto, vicina a viale Randi, dove Barattoni prende il 49,54% e Grandi il 33,09%. Le percentuali dei voti sono alte anche a Porto Fuori, dove negli ultimi anni ci sono stati il cantiere di Anas in via Stradone e quello del Comune in via Bonifica: la sezione 49 segna il 63,50%, la 114 il 64,56%. Veniamo a due punti caldi: il primo è Fornace Zarattini, alluvionata due anni fa. Qui Barattoni prende leggermente meno che altrove, il 52,46%: comunque ben oltre la metà dei voti. Grandi è al 27,84%. Stessa musica in zona Speyer, al centro delle polemiche sulla sicurezza: il seggio 3 (viale Farini) vede Barattoni al 52,51% e Grandi al 31,50%, nel 4 (viale Pallavicini) i due candidati sono rispettivamente al 52,35% e 32,39%.

I LIDIDa sempre uno dei terreni più critici per il centrosinistra, sono in effetti una delle aree con più sezioni sotto al 50% per Barattoni, ma senza sorprese e senza drammi per il neosindaco. A Marina di Ravenna nel cuore del paese, sezione 157, si ferma al 46,56%. Nella zona del porto e di Marinara, però, è al 58,09%. Sui lidi, e in particolare a Marina di Ravenna, si segnala l’apprezzamento per Ancisi, con percentuali più alte della media. Proprio il cuore di Marina lo vede al 16,60%, non troppo distante da Grandi, al 23,08%. Copione simile a Porto Corsini, dove Barattoni è al 47,83%, Grandi al 30,04% e Ancisi all’11,46%. A Marina Romea Barattoni è al 51,39%, Grandi al 33,16% e Ancisi all’8,86% e il cuore di Lido Adriano (seggio 15) vede il neosindaco al 50,33% e Grandi al 33,22%. Critiche verso il centrosinistra anche Lido di Classe e Lido di Savio, con Barattoni al 49,25% con Grandi al 31,66%.

IL FORESELa roccaforte rossa è ancora tale? Sì. Ma a parte qualche exploit, i dati sono sostanzialmente in linea con quelli generali. Oltre a San Zaccaria (dove anche la seconda sezione del paese vede il centrosinistra al 68,69%), dati molto alti per Barattoni si registrano a San Pietro in Campiano (70,11%), Ducenta (69,56%), Castiglione (67,84%), Fosso Ghiaia (64,67%), Piangipane (63,24%) e San Pietro in Vincoli (64,32% il paese, 66,76% la campagna). Controcorrente Santerno (49,52%, Grandi al 31,31%). E Savarna, terreno di polemiche per i ritardi nel cantiere per il ponte di Grattacoppa nel 2023? Anche qui il centrosinistra stravince con il 61,56% e il 64,52% a Conventello. A San Pietro in Vincoli e Savarna si registrano molti voti anche per la Pigna: merito di candidati forti sul territorio. Verlicchi è seconda nelle campagne di San Pietro in Vincoli (14,74%), a Savarna (17,18%) e Conventello (16,06%). A farne le spese in entrambi i casi non è stato il centrosinistra, ma Nicola Grandi.

Infine Sant’Alberto, dove Barattoni è nato e cresciuto, è sostanzialmente in linea con i dati generali. Il paese e le campagne circostanti sono divise in tre sezioni, dove il centrosinistra ha preso il 58,36%, il 52,85% e il 63,90%. Si registra l’exploit di Morgese, qui terzo dopo Grandi: nella sezione 56 arriva al 10,67%.

Sara Servadei