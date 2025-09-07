Barattoni e la città del futuro: "Il parcheggio multipiano sarà in via Beatrice Alighieri"

Un anno fa, da candidato, Alessandro Barattoni si emozionò sullo stesso palco alla Festa dell’Unità. Stavolta no. Da tre mesi sindaco di Ravenna, ha affrontato le otto domande del capocronista del Carlino Ravenna, Andrea Degidi, e del vicedirettore del Corriere Romagna, Carmelo Domini, con tono pacato e qualche battuta: "Sono in carica da tre mesi… non mi sentirete mai dire "è colpa di quello di prima"".

Si parte dai temi internazionali. Sulla guerra a Gaza rivendica la lettera a Salvini dopo la notizia di un presunto transito di materiale bellico a Ravenna "Non accetto porti "di pace" e porti "di guerra": servono regole coerenti coi nostri valori". Sul progetto Undersec: "Ne esca il Ministero della Difesa israeliano, non l’Autorità Portuale", di cui chiede la nomina a presidente del commissario Francesco Benevolo.

Poi Ravenna. Mobilità e potere d’acquisto in cima all’agenda. "A ottobre andrà in Consiglio l’assestamento con le risorse per sopraelevare il parcheggio di via Beatrice Alighieri. Stiamo lavorando anche alla gratuità di una linea di autobus dai parcheggi scambiatori (Ipercoop e Pala De André), verso il centro". A metà settembre nascerà l’Osservatorio prezzi: "Negare il problema è il primo problema, alimentari e utenze hanno eroso redditi fissi e pensioni".

Capitolo verde. "Piantumeremo 50mila alberi, fondamentali contro inquinamento e isole di calore. I pini? In pineta, non lungo strade e piste ciclabili".

Sicurezza. L’aggressione estiva in centro è la miccia. "Un episodio non definisce una città, ma le paure sono sincere. Servono legalità e investimenti sociali sui nuovi fenomeni giovanili. Abbiamo richiesto rinforzi stabili al Viminale, vogliamo risposte, no alle speculazioni".

Cantieri. "Abbiamo valutato fosse meglio concentrare i lavori tra Ferragosto e il rietro a scuola".

Le novità: il ponte di via Cella riaprirà entro due settimane, "ma i cantieri sono necessari. I ponti di via Trieste e Stradone sono da rifare". Prosegue il confronto con Rfi per il sottopasso di via Canale Molinetto. "La Ravegnana si sblocca con un fronte comune, da qui l’accordo con Forlì per dividere l’opera in stralci finanziabili, mentre la variante della Reale è avviata nel tratto di Argenta, poi Voltana e Mezzano".

Al nuovo Palasport si lavora su sei travi da testare puntando a garantire gli standard per sport, concerti e protezione civile. Stadio Benelli: "Resta dov’è. Daremo più accessibilità ai tifosi e tutele ai residenti, la città non sarà bloccata, da subito riapriamo via San Mama nel deflusso post-gara".

Turismo. "Le settimane lunghe ai Lidi soffrono, Ravenna deve integrare mare, città d’arte, ciclabilità e aree naturali. Da marzo il terminal crociere completerà l’offerta".

Migranti. "Facciamo e faremo la nostra parte, ma basta propaganda scaricando su pochi porti. Servono tavolo nazionale e risorse certe". E se il Governo chiama? "Si collabora, ma con regole chiare e costi coperti".

Energia. "Ravenna ha una grande storia nel fossile, ma deve diventare capitale anche delle rinnovabili". Pressing sul progetto Agnes (eolico + fotovoltaico) e sulle piattaforme "salva" quelle al largo, ma Angela-Angelina di fronte a Lido di Dante "va chiusa, contribuisce alla subsidenza. Abbiamo dato con il rigassificatore: questa serietà va ripagata".

Finale leggero: "Sei poco abbronzato". "Sono stati tre mesi intensi di studio e incontri". Molto pragmatismo: la cifra con cui Alessandro Barattoni prova a mettere in fila i prossimi cinque anni.

Maria Vittoria Venturelli