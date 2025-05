Barattoni e la ricetta per Marina: "Una nuova passeggiata, dal traghetto al faro"

Rilanciare Marina di Ravenna lavorando su un’offerta turistica integrata fra città d’arte e cultura, balneare, divertimento e turismo naturalistico con "una strategia complessiva" che parte da una nuova passeggiata. Il candidato sindaco del centrosinistra, Alessandro Barattoni, ne ha parlato domenica all’ultima tappa di ’Muovi Ravenna in tour’, spiegando la sua intenzione di ‘ricucire’ il paese, "dall’area del Park Hotel fino alla camminata sul Candiano". Per farlo, "dobbiamo riunire ad un tavolo il Comune, l’Autorità di sistema portuale, il Demanio marittimo e la Marina militare per mettere a punto un progetto di riqualificazione di tutta la camminata che va dalla rotonda all’altezza dell’imbarco del traghetto fino al faro. In molti lidi la zona del faro rappresenta l’area più affascinante e lavorerò affinché la stessa cosa possa succedere a Marina".

Oltre a questo, per Barattoni ci sono diverse questioni "che riguardano alcune proprietà private con le quali dialogheremo per sbloccare situazioni ferme da tempo". Da via Ciro Menotti fino alla diga sul Candiano, passando per Marinara, "queste aree saranno fondamentali per la riqualificazione del paese". A questo proposito il candidato del centrosinistra ribadisce che "l’imprenditoria privata è fondamentale, ma occorre la regia dell’amministrazione per fare in modo che Marina di Ravenna viva un nuovo rilancio basato sul turismo, sulla vela, sullo sport all’aria aperta e su nuove passeggiate". La proposta di Barattoni, assicura il candidato del centrosinistra, sarà condivisa con le associazioni di categoria per poi proporla anche fuori.