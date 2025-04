Barattoni, ecco la squadra Dem: "Al governo con responsabilità. Altro che giunta seduta..."

Età media 47 anni, 26 anni il candidato più giovane, 72 quello più anziano. Il Pd di Ravenna ha presentato ieri i suoi candidati alla corsa elettorale per le prossime comunali del 25 maggio in cui Alessandro Barattoni è il candidato sindaco del centro-sinistra, alla presenza del segretario regionale Dem Luigi Tosiani. "Si tratta di una lista - ha detto il segretario comunale del Pd Lorenzo Margotti – che parte dal radicamento territoriale dei candidati e che vede rappresentate le 10 circoscrizioni del Comune, così come dà voce al mondo del lavoro dell’associazionismo e del volontariato". Tutto a questo dimostrazione, ha ribadito Margotti, di come il Pd sia "radicato nel futuro", come recita lo slogan della campagna elettorale che mira anche a riportare al voto i tanti cittadini che hanno disertato le urne.

"Il nostro obiettivo primario sarà quello di dare risposte concrete in fatto di sanità e servizi sociosanitari, mantenimento del territorio, a partire da una maggiore manutenzione di strade e marciapiedi, e adattamenti climatico", ha detto Margotti. Il Pd, ha aggiunto, "ha scelto di esserci in modo capillare, andando in ogni angolo della città e del forese, non solo per raccontare un programma, ma per continuare ad ascoltare, discutere, costruire. È questo il nostro modo di fare politica: concreto e partecipato. Lo facciamo con la forza di una comunità politica viva che ha radici solide e guarda lontano". "Abbiamo messo a punto – ha spiegato il capolista e attuale sindaco facente funzioni di Ravenna Fabio Sbaraglia – una lista ricca e varia e affronteremo la campagna elettorale con rispetto per gli avversari e lealtà verso i nostri alleati".

Non è mancato l’intervento del candidato sindaco del centro-sinistra Barattoni: "Per costruire una città che guarda avanti servono persone capaci di tenere insieme innovazione e radicamento – ha affermato – e il Partito Democratico è stato, in questi anni, il motore di un progetto politico che ha saputo coniugare visione e concretezza, apertura e stabilità. Ha dimostrato di saper governare con responsabilità, contribuendo in modo determinante alla crescita e alla tenuta sociale della nostra città". E questo nonostante problemi inediti e sfide nuove. "Ci vuole coraggio a dire, come fanno i nostri avversari, che la giunta si è seduta. Ma dov’erano quei partiti quando a Roma si decidevano cose a danno della nostra città?", ha insistito Barattoni. Che si è detto "orgoglioso" di una "candidatura collettiva" e dell’ampio bacino di energie a cui il Pd di Ravenna può fare riferimento: "avevamo candidati per fare tre liste e scegliere non è stato facile", ha ribadito Barattoni. E i candidati scesi in campo con il Pd saranno inoltre protagonisti in prima persona della campagna elettorale organizzando iniziative, incontri pubblici e momenti di dialogo nei quartieri e nelle frazioni.

Giorgio Costa