Barattoni eletto nuovo sindaco: "Lavoriamo nell’ottica dei 10 anni"

Alle 17.52, quando è al 57%, Alessandro Barattoni rompe gli indugi e comunica al suo staff che raggiungerà il comitato elettorale in via Antica Zecca, dove già da tempo la scaramanzia era andata a farsi benedire: sul tabellone con i risultati dello spoglio era comparsa la scritta ’Alessandro Barattoni sarà il prossimo sindaco di Ravenna!’ (e l’aggiornamento dei dati si era fermato: la vittoria, insomma, era già certa). Partito come favorito, l’esponente del Pd non ha tradito le attese e ha preso il volo sin dall’inizio. In maniche di camicia, giacca in spalla, il neo primo cittadino viene accolto da ’Al di là dell’amore’ di Brunori Sas e da baci, lacrime (tante) e applausi, fino a una liberatorio brindisi. "La mia vittoria è stata il frutto di un lavoro di squadra – sono le prime parole del 42enne –. Una squadra che non mi ha fatto mai sentire solo in questi mesi". Barattoni guarda all’orizzonte delle due legislature. "Sì, il programma è stato pensato nell’ottica dei dieci anni di governo". Gli si chiede della composizione della giunta, anche alla luce dei nuovi equilibri che si sono delineati. "Ci penseremo da domani (oggi, ndr). Ora pensiamo a festeggiare. C’è un aspetto negativo, che mi angoscia, quello dell’affluenza. Mi impegnerò per recuperare quelle persone che hanno deciso di non andare a votare". Tra un’intervista e l’altra Barattoni abbraccia il babbo, Ennio e l’ex sindaco della città, ora alla guida della Regione, Michele de Pascale (ne parliamo in queste pagine).

Tra i temi della campagna elettorale c’è stato quello dell’alluvione: "Servono più opere straordinarie. Poi dobbiamo mantenere alta l’attenzione sul territorio. In questi mesi non ho mai risposto alle provocazioni. Spesso mi sono sentito, durante i dibattiti, uno contro sei". A Barattoni non mancheranno i temi da trattare. In una ideale scala di priorità, mette le infrastrutture. "Vorrei vedermi il prima possibile con gli altri sindaci romagnoli per fare il punto sull’Alva Velocità. E poi c’è il secondo bypass sul Candiano: bisogna fare in fretta". Nonostante il risultato scintillante, il 42enne non alza la cresta. "Se avevo ipotizzato uno scarto così ampio rispetto a Nicola Grandi? Nelle competizioni a sette non ci si pensa. Io pensavo a oltrepassare la soglia del 50% dei voti". Il campo largo a Ravenna è, da anni, una realtà.

"La forza della coalizione è la sua pluralità, il fatto di aver definito un programma credibile pensando alla città dove vivranno i nostri figli". Un pensiero, restando su questo filone, va anche al gruppo dirigente del Partito democratico: "In questi anni è stato capace di lavorare bene per affrontare i tanti appuntamenti elettorali. I dirigenti sono stati capaci di allargare la coalizione alle altre forze, e questi sono i risultati".

Luca Bertaccini