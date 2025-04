Barattoni, nuovo ciclo di incontri

Con una serie di passeggiate, incontri, aperitivi e scampagnate, il candidato sindaco per il centrosinistra a Ravenna, Alessandro Barattoni, torna a incontrare i cittadini. A poco più di un mese dal voto, arriva la seconda ‘puntata’ della sua campagna di ascolto e confronto intitolata ’Muovi Ravenna in tour’ che parte da domani con sette appuntamenti.

"’Muovi Ravenna’ è stata un’esperienza unica, che mi ha permesso di incontrare centinaia di cittadine e cittadini, di accogliere, condividere e ascoltare intuizioni – dichiara Barattoni – . Visto che ho fatto tesoro di tutto quello che ho raccolto, e ne ho tenuto conto per molte delle proposte che caratterizzeranno il programma dei prossimi anni, abbiamo deciso di proporre un nuovo percorso".

Oggi pomeriggio si svolgerà la prima tappa, a Sant’Alberto, paese in cui Barattoni ha vissuto per trent’anni. Dopo l’inaugurazione del comitato elettorale, si potranno ascoltare i racconti su santalbertesi (ore 18, via Nigrisoli 7).

Venerdì invece, è prevista una passeggiata da Borgo San Biagio a Borgo San Rocco, domenica 4 maggio il ritrovo è a Fosso Ghiaia, al parco Primo Maggio, il 6 maggio in Darsena, in piazza Medaglie d’oro, il 12 maggio al Villaggio Anic per un incontro tra teatro, sport e politica. Sabato 17 maggio si passa a Lido Adriano, mentre domenica 18 maggio, a Marina di Ravenna, Barattoni illustrerà il progetto di riqualificazione dell’area lungo il canale nei prossimi anni.

I sette appuntamenti, conclude Barattoni, "servono anche per ricordare che il confronto con la città non si esaurirà con il voto a cui siamo prossimi, ma sarà un punto caratterizzante dei prossimi cinque anni. Solo dall’incontro con gli altri nascono le idee migliori e solo ragionando insieme si può cambiare una città per renderla davvero più a misura di tutte e tutti".