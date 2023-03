Barattoni Rondinelli parla delle donne a Bruxelles

Trasferta al Parlamento Europeo di Bruxelles per la docente Chiara Maria Venturi e Fulgida Barattoni Rondinelli, presidente dell’Ufficio Italiano dell’International Peace Bureau IPB-Italia che ha la sua sede a Lugo. Entrambe sono state invitate nella capitale belga per discutere di temi al femminile in occasione della Festa della donna. Barattoni Rondinelli ha affrontato l’aula con una provocazione da film di fantascienza: "Femmine che possono essere uccise, femmine che non possono studiare, femmine che non possono uscire di casa senza un accompagnatore maschio di famiglia, femmine che non possono parlare, devono sapere stare al loro posto e obbedire, quante di queste muoiono segregate in casa tanto anche se escono sole vengono sparate?". Non è, purtroppo (vedi la situazione in Iran), fantascienza. "E se venisse un mondo dove le femmine alla nascita sono prelevate e allevate in centri di ’produzione fattrici’ come si fa per le bestie? Dove, al bisogno, si va e si sceglie la o le ’fattrici’ giuste per fare gli uomini del paese?", ha continuato con la sua provocazione. "Le leggi, le consuetudini, la cultura, i cambiamenti sono troppo lenti, il Codice Rosso italiano un

fallimento totale e ancora abbiamo ogni giorno un femminicidio mediocramente punito". Per Chiara Maria Venturi "è in corso una battaglia per la libertà e per la salvezza delle donne, per cui è importante costruire collettivamente l’emancipazione delle donne".