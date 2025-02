Barattoni si presenta: "A Ravenna bus gratis"

Si va componendo il quadro delle candidature a sindaco di Ravenna. Per la corsa alla successione di Michele de Pascale sono in pista il decano del consiglio comunale Alvaro Ancisi, 84 anni, scelto dalla Lega, Nicola Grandi, sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, e Alessandro Barattoni, al timone della coalizione di centrosinistra. Proprio Barattoni si è presentato ieri alla cittadinanza. "Vorrei essere il sindaco di Ravenna per due mandati - ha spiegato - perché i prossimi anni saranno fondamentali e serve una visione di prospettiva e perché, come dicono in campagna, alla prima botta l’albero non cade". Tra le priorità, il candidato Pd pensa a "una mobilità del trasporto pubblico locale che sia gratuita per tutte e tutti e a una riforestazione urbana, con piante in tutte le scuole e luoghi pubblici, che ci aiutino a vivere meglio". Poi un occhio al turismo: "Siamo una città importante a livello nazionale, ma vorrei accrescere la nostra fama a livello internazionale, come la nostra storia impone".