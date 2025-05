Barattoni, weekend elettorale sui lidi

Gli ultimi due appuntamenti della campagna di partecipazione civica a sostegno della candidatura di Alessandro Barattoni a sindaco di Ravenna per la coalizione del Centrosinistra, dal titolo ’Muovi Ravenna in tour’, sono in programma oggi a Lido Adriano e domani a Marina di Ravenna.

L’appuntamento di oggi sarà alle 17 nella centrale piazza Vivaldi di Lido Adriano e rappresenterà un’occasione per incontrarsi e confrontarsi tra politica e intermezzi musicali.

Domani invece, sempre alle 17, ci si ritroverà invece via Molo Dalmazia 51 a Marina di Ravenna, per una passeggiata lungo la banchina, durante la quale Alessandro Barattoni guiderà gli ospiti in un percorso speciale, raccontando idee e progetti pensati per la riqualificazione dell’area.