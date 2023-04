Baravelli e il fascismo in Regione

Martedì, alle 17.30, Andrea Baravelli presenterà il libro ’Le forme del nero. Nascita e affermazione del fascismo in Emilia-Romagna’. L’appuntamento è presso la sala ‘Nullo Baldini’ di Legacoop Romagna, in via Faentina 106, a Ravenna. L’autore, professore di Storia Contemporanea all’Università di Ferrara, dialogherà con Matteo Pasetti, docente di storia dell’Università di Bologna, e risponderà alle domande del pubblico. Il libro è stato realizzato grazie all’iniziativa e al sostegno dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia e col contributo di Legacoop Romagna.