Barca arenata contro gli scogli "È ancora lì e sta affondando" Il proprietario diffidato dal Comune

Una notte di burrasca, la barca trascinata dalle onde sugli scogli, sfregiata e bloccata nell’acqua bassa, dove alla fine si è arenata. Nessuna tra le cinque persone a bordo si è fatta male, ma l’imbarcazione da diporto è rimasta lì: a 7080 metri dalla spiaggia, bloccata prima degli scogli davanti alla spiaggia libera a sud di Lido di Dante, nella zona dedicata alla balneazione. E il problema è proprio che è lì ancora, dalla notte tra il 17 e il 18 giugno scorso: oltre due settimane con il divieto di balneazione nel raggio di 50 metri e con la barca abbandonata, col pericolo di spargimento di oli e combustibili (poi rimossi in parte dal privato e in parte dalla Capitaneria) e senza una data certa sulla rimozione. "Da allora non si è mosso niente – dice Calogero Taibi, titolare del camping Ramazzotti, davanti al quale si è arenata la barca – se non che sta affondando completamente. Attorno sono state posizionate delle panne, ma si sono tutte attorcigliate e dubito che siano ancora efficaci. Anche i turisti si lamentano".

A doversi occupare della rimozione dell’imbarcazione, come spiegano dalla Capitaneria di porto, è il proprietario. Nei giorni scorsi il Comune lo ha diffidato: entro oggi deve rimuovere l’imbarcazione, ma pare improbabile che lo farà. E allora Palazzo Merlato ha già pronto un piano B: farsi carico della rimozione del natante, che sarà effettuata da una ditta specializzata, per poi rivalersi della spesa sul privato. "Il rischio è che la nave restasse lì fino ad agosto – dice Giacomo Costantini, assessore al Turismo e al Demanio –. L’obiettivo è intervenire il più velocemente possibile". La rimozione della barca non sarà semplice, e si stanno valutando due strade: via mare o via terra. "C’è un’apertura di 30 metri tra gli scogli con un pescaggio di un metro e mezzo – spiegano dalla Capitaneria –. Tra le possibili soluzione c’è riuscire a rimettere in galleggiamento la barca e portarla all’esterno trainandola con un piccolo mezzo, in grado di passare in quel pescaggio. Certo, bisogna tirare fuori l’acqua, predisporre un sistema di panne, riparare le falle e tirarla su la barca".

Prima ancora per il proprietario c’erano state altre quattro diffide ambientali per la rimozione di oli e carburanti ancora presenti sull’imbarcazione. "In parte li ha poi rimossi – spiegano dalla Capitaneria di Porto – e per il resto abbiamo chiesto e ottenuto l’autorizzazione dal ministero dell’Ambiente per completare noi l’attività di bonifica ambientale". Le panne assorbenti erano già state posizionate il giorno dopo l’incidente, e sono state poi risistemate dopo una mareggiata.

La questione è legata, ovviamente, al grande afflusso turistico della stagione estiva e alla balneazione, che nel punto in questione è vietata: "Ma ci hanno segnalato persone che si avvicinano e alcuni che ci sono anche andati sopra – proseguono dalla Capitaneria –. Ne va della sicuirezza, noi frequentemente andiamo a fare delle verifiche, ma bisogna ribadirlo: bisogna stare a 50 metri dalla barca".

Sara Servadei