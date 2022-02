Ravenna, 8 febbraio 2022 - Erano a poche miglia dal porto di approdo quando sono finiti sugli scogli, per fortuna il mare non era particolarmente mosso. Per due cervesi e un bolognese la navigazione da Caorle al porto di Cervia poteva avere conseguenze ben più pesanti di quanto in realtà si è poi verificato. Domenica mattina, prima ancora delle luci dell’alba, verso le 5,40, la barca a vela in navigazione dal porto veneto, è finita sulla scogliera che protegge la spiaggia di Lido di Classe. A lanciare l’allarme è stato lo skipper dell’imbarcazione che si è messo in contatto con la sala operativa della Guardia Costiera di Ravenna.

Il diportista ha comunicato che la collisione con i massi aveva provocato una falla nello scafo, con conseguente ingresso di acqua e il parziale affondamento dell’imbarcazione. I militari della Capitaneria di porto, con il supporto dell’Ufficio Locale marittimo di Cervia, si sono subito mobilitati. Immediatamente è salpata la motovedetta SAR (Search and Rescue, cerca e salva) CP 847, che in breve tempo, nonostante il buio e la scarsa visibilità, è riuscita a raggiungere il luogo dell’incidente. I militari hanno trovato i tre velisti sulla scogliera, dove si erano riparati anche per tenere sotto controllo la barca che imbarcava acqua.

La motovedetta ha raccolto i naufraghi e li ha condotti in sicurezza al vicino porto di Cervia. Per i tre non si sono rese necessarie cure mediche. L’imbarcazione è stata assicurata alla scogliera, anche in previsione del peggioramento del tempo . A questo proposito l’Autorità Marittima ha notificato all’armatore la necessità di rimuovere la barca perché in caso di mareggiate avrebbe potuto rompere l’improvvisato ormeggio e diventare un pericolo per la navigazione.

Lo skipper, con l’ausilio di maestranze locali, ha provveduto subito a rimuovere il mezzo, trasferendo l’imbarcazione in un cantiere navale per le riparazioni del caso. La motovedetta CP 847 ha effettuato un’approfondita perlustrazione dello specchio acqueo vicino al luogo dell’incidente, non rilevando tracce d’inquinamento. I militari della Guardia Costiera stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

lo. tazz.