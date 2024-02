"Barche in difficoltà, allungare il porto canale"

Ipotesi allungamento del porto canale. Se ne discute questa sera dalle 20 in consiglio comunale. A tornare sul tema è un ordine del giorno presentato dal gruppo Lega. "Il problema dell’insabbiamento del porto canale, unito alle basse maree, a volte non permette la fuoriuscita delle imbarcazioni, creando seri problemi al diporto e alle cozzare, in quanto le barche toccando il fondale rischiando danni alle eliche, agli assi, alle chiglie e alle carene. Che i ripascimenti effettuati negli anni nella zona nord di Milano Marittima, hanno fatto sì che milioni di metri cubi di sabbia siano stati trasportati dalle mareggiate nella zona di corrente zero, ovvero nella zona del porto canale, mettendo così a rischio anche la darsena, infatti la sabbia in eccesso ha creato una sorta di scivolo che permette al mare di colpire in modo più violento il porto e far penetrare le onde danneggiando le barche ormeggiate".

Oggi il porto ospita 300 imbarcazioni dai 9 ai 22 metri, oltre a quelle ormeggiate lungo l’asta canale. "Negli anni sono stati sperimentati sistemi per mantenere pulita l’imboccatura del porto, come quello fallimentare degli eiettori, progetto abbandonato perché totalmente inefficace ed estremamente costoso sul piano energetico". Per quanto riguarda la possibile soluzione, sulla quale però non c’è unanimità tra gli esperti, sarebbe "l’allungamento dell’imboccatura" dato che, spiega il Carroccio cervese "il timore di una erosione della costa, a seguito dell’allungamento del porto, ha creato da sempre l’alibi per non portare avanti il progetto di allungamento del porto. Sono però numerosi gli studi fatti fino che rassicurano in questo senso. Ogni anno vengono impegnate ingenti risorse per il dragaggio dell’imboccatura del porto canale e tutto il canale andrebbe dragato dall’imboccatura al ponte Lelli in quanto esistono zone, soprattutto sui bordi, con pochissima acqua".

La Lega chiede a consiglio comunale, sindaco e giunta "di esprimersi favorevolmente in merito all’allungamento del porto canale e all’ampliamento della darsena, e di invitare la prossima Amministrazione alla realizzazione dell’opera, in modo da poter risolvere definitivamente le problematiche legate all’insabbiamento del porto, e poter dare la possibilità ad altre imbarcazioni, ad oggi costrette a far base in altre località, di trasferirsi nella nostra bellissima Cervia". Si chiede infine a sindaco e giunta "di incaricare gli uffici preposti ad avviare le pratiche volte a verificare la fattibilità del progetto di ampliamento sia sul piano tecnico che economico".

Ilaria Bedeschi