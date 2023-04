Bartoletti all’Alighieri con ’Sanremo insieme’

Canzoni, risate, ricordi, racconti, storia e cultura popolare del nostro Paese. Nel cocktail shakerato questa sera al Teatro Alighieri (inizio spettacolo ore 20.45) l’aggiunta finale è quella della solidarietà in favore degli ’Amici di Enzo’, associazione di volontari che opera nel campo dell’educazione e nel nome di un medico modenese scomparso nel 2000 in un incidente stradale. In scena il Duo Idea (Daniele Mignatti e Adriano Battistoni quest’ultimo storico frontman del gruppo ravennate ’Moonlighters’), coppia affermatasi a Zelig che propone raffinate rielaborazioni in chiave comica delle più note canzoni italiane di ogni tempo. A costruire intorno alle gag una trama ricca di aneddoti e ricordi, ci pensa poi il forlivese Marino Bartoletti, autore o conduttore di grandi trasmissioni televisive sportive e di intrattenimento (la DS, il Processo del Lunedì, Quelli che il Calcio e molte altre).

E per raccontare personaggi ed episodi dell’Italia ’leggera’ il filo conduttore prescelto è il Festival di Sanremo, vera miniera di parole e suggestioni che accompagna gli italiani dal 1951 e di cui Bartoletti è presenza fissa. Il Duo e Bartoletti hanno già portato in giro vari spettacoli, dove Bartoletti assume il ruolo di "professore saggio", canzonato (è il caso di dirlo) dalle rispettose e frenetiche invenzioni musicali dei due "canta-cabarettisti". Un’armonia ormai consolidata sulla quale si inseriscono i contrappunti musicali dei Nilla Goes To Hollywood, gruppo di strumentisti capaci di stare al passo delle numerose improvvisazioni che nascono sul palco. Con la serata di beneficenza, che ha la compartecipazione del Comune di Ravenna e il patrocinio dalla Regione, l’Associazione Amici di Enzo intende dare sviluppo a tutte le iniziative che sono state realizzate e quelle che nasceranno dalla realtà e dalla creatività di soci e volontari impegnati da anni con passione in un luogo che fa crescere tutti, "perché donare il proprio tempo libero aiuta a scoprire il vero bisogno della vita umana". Le attività che in questi anni hanno avuto maggiore successo vanno dall’aiuto allo studio, per sostenere i ragazzi nelle loro difficoltà scolastiche e offrire strumenti efficaci ad acquisire capacità critica nei confronti della realtà, alla originale esperienza della Scuola Bottega (che nasce dalla collaborazione con imprese e scuole del territorio), alla iniziativa di UPpunto (una redazione di giovani che collaborano con la testata ravennanotizie.it). Questa iniziativa è nata per aiutare i giovani delle superiori a non rimanere soli e a non perdere lo stimolo creativo e comunicativo durante. Info e biglietti al numero: 3454511355

Marco Ortolani