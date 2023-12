"Barzaglia, ancora nessun sostituto"

"Sono passati due mesi dalle annunciate dimissioni dell’ormai ex assessore Barzaglia(...)e le deleghe a Bilancio, Lavori pubblici, Viabilità e Trasporti, Patrimonio e Demanio sono ancora vacanti e nulla di concreto si muove". A scriverlo in una nota è il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Faenza, Stefano Bertozzi che annuncia un’interrogazione formale al Consiglio comunale "perché credo che sia indispensabile istituzionalizzare il confronto, non è prerogativa dei gruppi di minoranza entrare in scelte politico amministrative che spettano solo al sindaco, ma è indispensabile per la città sapere che deleghe così importanti e strategiche non sono abbandonate a se stesse ma sono presidiate come necessario.