Baseball Godo cerca la prima vittoria stagionale contro il Modena

Il Baseball Godo torna al ’Casadio’ (ore 15 e 20) per provare a conquistare la prima vittoria stagionale, dopo le quattro sconfitte nelle prime due giornate. Incoraggianti i segnali nel box battuta dalla trasferta – pur negativa nel punteggio – di Firenze con 14 valide nelle due gare del fine settimana toscano. Ma, purtroppo, i tanti errori (addirittura 7) hanno annullato, almeno in parte, le battute positive: ora però Godo è chiamata a far punti, anche se l’avversario non sarà di quelli malleabili.

Infatti oggi l’avversario di turno è il Modena, in testa al girone assieme a Firenze con 3 vittorie sulle quattro gare. Da temere soprattutto i due lanciatori partenti per gli emiliani: Infante e Calero, cui i romagnoli opporranno Galeotti e Campos. Purtroppo i Goti hanno perso Bonilla – per lui si prospetta una lunga assenza – e devono fare a meno di Monari e Antonio Casadio ma recuperano Gelli e, soprattutto, Marco Sabbatani che dopo una pausa causata da motivi di lavoro torna per dare una mano alla sua storica compagine.

Programma Serie A, girone N (3ª giornata): Godo-Modena (ore 15 e ore 20). Domani (ore 11 e ore 15): Torre Pedrera-Fiorentina, Athetics Bologna-New Rimini. Classifica: Fiorentina (3-1), Modena (3-1) .750; Athletics Bologna (3-3), New Rimini (2-2), Torre Pedrera (1-1) .500; Godo (0-4) .000.

u.b.