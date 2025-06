Baseball Godo sfida la capolista Athletics Bologna nel girone N di serie A

Sfida alla capolista nella prima di ritorno. Domenica di passione per il Baseball Godo che oggi (ore 11 e 15) sfida nel doppio incontro l’Athletics Bologna, leader del girone N di serie A proprio a domicilio, sul diamante felsineo del Pilastro.

Prima giornata di ritorno, dunque, per i Goti che hanno chiuso bene l’andata inizia non proprio brillantemente. Ma i miglioramenti sono stati costanti, soprattutto nel box con le mazze godesi piuttosto consistenti già da qualche turno a questa parte. Godo ritrova Luca Servidei che potrebbe alternarsi con Orselli nel ruolo di interbase anche se oggi mancheranno Gelli, Bonilla e Monari. Dunque in terza base giocherà il giovane Tamburini. Come sempre dovrebbero avvicendarsi sul monte come partenti Matteo Galeotti, nella gara della mattina riservata ai lanciatori di formazione italiana, mentre nel pomeriggio sarà Abel Campos a iniziare la sfida.

Ovviamente gli avversari sono di tutto rispetto: oltre a guidare la classifica del girone, si tratta di una squadra esperta capace di imporsi nella gara di andata 4-0 e 1-0, lasciando solo le briciole ai battitori di Godo, con appena 2 valide (entrambe in gara2) nelle due sfide disputate al "Casadio".

Il manager ravennate Daniele Fuzzi, sempre positivo nelle sue esternazioni, guarda con fiducia al girone di ritorno: "Il morale della squadra è senza dubbio alto – dice – ci stiamo allenando duramente da gennaio e i risultati, pian piano, stanno arrivando. È un processo lungo da sviluppare, ci vuole pazienza, dedizione e duro lavoro per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti a inizio anno". Proprio oggi inizia la parte discendente della stagione: "I margini di miglioramento sono tanti e ci stiamo lavorando, in particolare sulla produttività nel box di battuta. Inoltre vogliamo eliminare quegli errori in difesa che a volte ci sono costati cari. Ma il lavoro paga sempre e continuando così i risultati arriveranno".

Programma serie A, girone N (6ª giornata, ore 11 e ore 15): Athetics Bologna-Godo, Torre Pedrera-New Rimini, Fiorentina-Modena. Classifica: Athletics Bologna (7-3) .700; Fiorentina (5-3), Modena (5-3) .625; New Rimini (3-4) .429; Godo (3-6) .333; Torre Pedrera (2-6) .250.

Ugo Bentivogli