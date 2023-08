Basket e due ruote le sue passioni "La tua impronta in tanti cuori"

Erano il basket e le moto le grandi passioni di Alessandro Bianchi. Per rendersene conto basta entrare nella sua pagina di Instagram dove come profilo c’è la foto del suo idolo Kobe Bryant e tra i post molte sue performance in pista con la moto dove andava insieme al padre Gianfranco, che lavora all’aeroporto di Forlì, e che sin da piccolo gli ha trasmesso questa passione. Il suo grande amore era la fidanzata e al secondo posto c’era la pallacanestro, diventata una ‘malattia’ in famiglia che ha ‘contagiato’ anche il fratello minore. Interminabili erano le partite contro gli amici nel campetto sotto casa e gli ‘uno contro uno’ tra i due fratelli.

Alessandro Bianchi dimostra subito di avere qualità come playmaker mettendosi in luce nelle giovanili e nel 2021 passa dallo Junior Basket Ravenna alla Raggisolaris Academy di Faenza avendo anche l’opportunità di giocare in prima squadra in serie B con i Raggisolaris. Un sogno che si realizza e che lo porta anche a molti sacrifici perché far coesistere lo studio (frequentava il Liceo Scientifico Oriani di Ravenna) e gli allenamenti a Faenza con giovanili e prima squadra non è semplice, ma Alessandro riesce a far coesistere tutto quanto, utilizzando spesso i viaggi in auto con i genitori o con i nonni per studiare o ripassare la lezione. Con i Raggisolaris si ritaglia un proprio spazio grazie all’impegno messo in allenamento e molte volte è convocato per le partite.

La prima grande soddisfazione è a settembre del 2021 quando i Raggisolaris vincono la Supercoppa e lui ha l’onore di scendere in campo nel finale. Anche durante la stagione colleziona alcune presenze e addirittura gioca in semifinale playoff con Rimini, trovandosi a marcare il suo idolo Eugenio Rivali, che aveva visto giocare qualche anno prima conl’OraSì Ravenna.

Nell’ultima annata sportiva si è diviso tra Basket Lugo in serie C Silver e le giovanili della Raggisolaris Academy dove ha raggiunto la semifinale playoff con l’Under 19. Uno dei pregi di Alessandro era che si faceva voler bene da tutti come si è visto dai tanti commenti e dalle reazioni dei social ai post dei Raggisolaris e dell’Academy che lo hanno salutato pubblicando sui loro profili social sue foto con la maglia da gioco. Sui social post anche di Aviators Lugo, Junior Ravenna, Cestistica Argenta, dove aveva giocato, e Compagnia dell’Albero. La frase però che fotografa al meglio il pensiero che tutti avranno sempre per Alessandro, l’ha scritta il padre Gianfranco, su Facebook: "Eri un ragazzo meraviglioso, hai lasciato la tua impronta in tanti cuori nella tua breve vita. Questo dolore immenso non passerà mai ma potrò gioire ogni giorno che mi rimarrà per averti avuto vicino. Riposa in pace Amore mio".

Luca Del Favero