Basket in ansia per ’Mingo’ Ricoverato dopo lo scontro

La situazione "è seria", fanno sapere dalla società OraSì. Il mondo del basket è in apprensione per Maurizio Minghetti, vittima di un incidente stradale venerdì sera dopo le 23 sulla Ravegnana. Minghetti, un passato da allenatore e dirigente, poco meno di 80 anni, viene definito da chi lavora con lui quotidianamente "un nobile factotum". Il primo bollettino medico è, purtroppo, molto grave. A Minghetti, ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, è stata amputata la gamba sinistra. Numerosi i traumi e le fratture riportate. Ieri pomeriggio l’80enne è stato nuovamente sottoposto a un intervento chirurgico, all’anca.

In base a una prima ricostruzione dei fatti, Minghetti, a bordo del suo scooter, stava percorrendo da solo la Ravegnana diretto a Ravenna dopo aver assistito all’Unieuro Arena di Forlì a gara 2 della finale playoff tra i padroni di casa dell’Unieuro e Cremona. Per motivi al vaglio dei carabinieri della stazione di San Pietro in Vincoli, c’è stato uno scontro laterale con un’Alfa Romeo Giulia (guidata da una donna), che viaggiava in direzione opposta; l’impatto si è verificato al confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna.

Sono stati altri componenti dello staff dell’OraSì – anche a loro a Forlì per la finale – a vedere l’amico a terra e a chiamare i soccorsi. "Da parte nostra – dichiara il direttore generale dell’OraSì, Giorgio Bottaro – c’è un unico pensiero: ’forza Mingo’. Lui è uno di quelli sempre presenti. E vogliamo che torni presto ad esserlo. Gli siamo tutti affezionati e legati".