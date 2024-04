Basket, Cento di queste vittorie per Ravenna

Ravenna, 3 ottobre 2021–inizia nel migliore dei modi il campionato cogliendo una bella vittoria a Cento 59-71. I giallorossi hanno costruito il successo con un ottimo approccio alla gara e una difesa solida, capace di tenere gli avversari sotto i 60 punti. Importante l’apporto di tutti i giocatori e la giusta freddezza nei momenti importanti, come il parziale di 2-11 nel terzo quarto a fermare il ritorno di Cento. Ora cresce l’attesa per l’esordio casalingo al Pala De Andrè, previsto per domenica prossima contro Latina. Dopo due anni il ritorno del pubblico al palazzetto rende tutto più speciale, autentico, unico e l’atmosfera della Milwaukee Dinelli Arena è da brividi. L’OraSì, accompagnata da 60 coloratissimi tifosi, scende in campo con Tilghman, Cinciarini, Arnaldo, Sullivan, Simioni. Ad aprire le danze è Simioni con una difesa su James e un canestro in post basso, poi vanno a segno anchee Sullivan. I primi punti delle due squadre arrivano da sotto, prima della tripla del numero 27 giallorosso (6-9 dopo 5′). Dentro Gazzotti per lo stesso Simioni, Tilghman è intraprendente e in contropiede e dalla lunetta mette i punti dell’8-13 prima di uscire per Berdini. La sifda si accende anche dalla distanza con le bombe di Dellosto e Gazzotti, entrano anche Oxilia e Denegri ed è ancora Gazzotti che con un’incursione sulla sirena dei 24” mette il 15-19 con cui si chiude un frizzante primo quarto. L’OraSì riparte chiudendo bene l’area e con Berdini, Gazzotti e Oxilia sale 17-26. I padroni di casa si riavvicinano con Tomassini, poi Oxilia e Simioni per il 22-30 OraSì, timeout Mecacci. Ravenna lotta su ogni pallone, una rubata di Cinciarini innesca Tilghman, la difesa chiude ancora ogni iniziativa centese e si va all’intervallo lungo sul 25-36. Cento con due triple consecutive si porta 35-39, ma l’OraSì non si scompone e con Denegri, Tilghman e Simioni riporta il vantaggio in doppia cifra (35-45). La partita è intensa e molto fisica e nel finale Cento si riavvicina (45-50).mette quattro punti in avvio di ultimo quarto, poi la tripla di Tilghman sulla sirena dei 24” fa esplodere lo spicchio di tifosi giallorossi (47-57). Tomassini si carica sulle spalle la squadra e i suoi canestri valgono il 53-58 e stavolta è Lotesoriere a chiamare timeout. La difesa giallorossa sale di nuovo in cattedra, costringendo gli avversari per due volte all’infrazione e in attacco Tilghman e Oxilia siglano il nuovo +10 a 3’30” dalla fine. Il gioco dei ravennati imbriglia Cento che non riesce più a reagire. L’OraSì chiude con grande energia e vince 59-71, tra gli applausi dei suoi instancabili tifosi e del presidente Vianello.Tramec Cento-OraSì Ravenna 59-71 (15-19, 25-36, 45-50)Dellosto 9, Zilli 3, Barnes 7, James 16, Gasparin 6, Ranuzzi 2, Moreno 0, Tomassini 11, Berti 5, Guastamacchia NE. All.: Mecacci.Oxilia 9, Cinciarini 4, Simioni 12, Tilghman 22, Sullivan 3, Denegri 11, Arnaldo, Gazzotti 7, Berdini 3, Arnaldo, Ciadini NE. All.: Lotesoriere. Assistenti: Zambelli, Villani.