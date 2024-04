Basket, l’OraSì vince anche a Ferrara

Ferrara, 17-10-2021 – L’OraSì aggiunge un’altra perla alla sua collana di successi e sbanca l’MF Palace di Ferrara con il risultato di 93- 82 con una prova assolutamente convincente. La squadra mostra alcune difficoltà difensive nella prima parte subendo tanto, ma viene fuori alla distanza mettendo sul piedistallo in ogni momento un giocatore diverso. La partita è bella e avvincente per tutti i 40 minuti con le due squadre che fanno a gara a non volerla vincere, ma alla fine è la concretezza dei ragazzi di Lotesoriere a indirizzare il risultato. Come detto è piuttosto morbido l’approccio difensivo dell’nel primo tempo. La Top Secret scappa avanti nel punteggio con l’uno-due Vildera-Pacher sfruttando diverse possibilità in attacco, 9-2.risponde col gioco dentro l’area che portaa rendersi protagonista. Il lungo ne mette 9 con 4/4 dal campo, aiutando i suoi a risalire la china fino al 19-18. Se dopo il primo quarto in difesa c’è qualcosa da rivedere da parte OraSì, non così in attacco, dove la produzione resta alta. Sullivan e Gazzotti piazzano il break dopo un minuto del secondo periodo e Ravenna passa avanti 23-26. Nasce così un bel testa a testa che infiamma tutto il secondo quarto con le due squadre che provano a mettere le mani sul match senza successo.è più efficace dal perimetro, Ravenna invece dalla media distanza, ed entrambe esprimono le cose migliori in attacco. Prima della sirena del 20’ c’è tempo per un assolo di Pacher che vale il 46-40 e mette in evidenza tutte le difficoltà della difesa giallorossa contro l’attacco estense, come in Supercoppa. Pacher non si ferma e lancia i suoi anche nella seconda parte. Ferrara tocca il +8 prima del ritorno di Ravenna, guidato daCome nel secondo quarto, l’OraSì ricuce in fretta, 52-52 ma stavolta è la squadra romagnola la prima a tentare la fuga. Tilghman trascina i suoi al parziale che vale il primo vantaggio in doppia cifra dopo 27 minuti, 54-64, e mette al sicuro da sorprese. La reazione della Top Secret non si fa attendere, ma l’OraSì risponde presente conservando 4 punti di margine alla fine di un ottimo terzo periodo da 29 punti segnati. Nell’ultimo quarto Cinciarini e compagni mantengono alta l’attenzione e ricacciano indietro tutti gli assalti dei padroni di casa. La Top Secret si riavvicina pericolosamente in almeno tre occasioni, ma ogni volta viene respinta da un protagon ista diverso. La corsa dell’OraSì prosegue spedita.: Pacher 25 (6/10, 2/5), Pianegonda 3 (0/1, 1/4), Mayfield 9 (0/1, 1/4), Panni 11 (4/9, 1/9), Petrovic 10 (2/2, 2/6), Filoni 10 (2/4, 2/5), Fantoni 4 (1/2), Manfrini, Galliera ne, Vildera 10 (2/6), Vencato ne, Bonanni. All. Leka.: Tilghman 22 (7/12, 0/2), Cinciarini 13 (2/7, 1/3), Gazzotti 6 (1/5, 1/1), Simioni 14 (5/6, 1/2), Oxilia 10 (5/5), Berdini 2 (1/1, 0/1), Arnaldo, Sullivan 12 (6/9, 0/1), Denegri 14 (3/4, 1/2), Laghi ne. All. Lotesoriere.: Valzani, Martellosio, Lucotti.: Parziali: 23-21, 46-40, 65-69. Uscito per falli: Filoni. Tiri da 2: Ferrara 17/35, Ravenna 30/49. Tiri da 3: Ferrara 9/33, Ravenna 4/12. Tiri liberi: Fe rrara21/28, Ravenna 21/24