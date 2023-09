"Bassa Romagna, in arrivo fondi dal Governo"

"Per i comuni della Bassa Romagna sono in arrivo importati risorse ma i sindaci del territorio non lo dicono". Rudi Capucci, coordinatore di Fratelli d’Italia per la Bassa Romagna afferma che "il governo con un comunicato del 30 agosto ha annunciato la messa a disposizione dal parte del ministero del Tesoro ai comuni che hanno subito l’alluvione di un aiuto importante che va ad aggiungersi ai fondi in gestione al generale Figliuolo e al presidente Bonaccini. Ancora nessuno dei sindaci della Bassa Romagna ha reso nota questa bellissima notizia. Pertanto ci prendiamo questo onere facendo numeri precisi, giusto per far capire ai cittadini l’importanza di queste risorse. Per Lugo si tratta di oltre un milione di euro, 1.360.155,38 per la precisione, per Fusignano di 348.588,34 euro, per Alfonsine di 604.806,70 euro, per Bagnacavallo di 834.943,95 euro, per Conselice di 465.875,53 euro, per Cotignola di 328.292,09 euro, per Massa Lombarda di 518.700,81 euro e, infine, per Sant’Agata sul Santerno di 192.377,93 euro". Soldi che – continua Capucci – "il Governo ha distribuito fra i vari Comuni anche se alluvionati in maniera diversa, per aiutare tutto il territorio che nel suo complesso ha avuto la criticità. Per Lugo vorremmo che il sindaco Ranalli prendesse l’impegno di investire questo importante aiuto sul Pavaglione e sul centro. Premesso che questo è un fondo che ha come obiettivo il ripristino del territorio a seguito dell’alluvione riteniamo che si debba cogliere questa occasione per rimettere a nuovo il nostro Pavaglione. Vigileremo affinché questo accada".

m.s.