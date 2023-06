Bassa Romagna un mese dopo Sparita l’acqua, restano i danni

A un mese da uno tra gli eventi più catastrofici a cui il nostro territorio abbia mai assistito le tracce, le ferite lasciate dall’alluvione sono ancora evidenti. Ma allo stesso tempo, se non fosse per i danni, il dolore, le difficoltà portati da quanto accaduto, avvicinare le immagini di quei drammatici giorni a quelle di oggi sembrerebbe comunque irreale. In alcuni casi sembra che non sia successo nulla, a prima vista. La verità è che i danni e le ferite sono enormi, in alcuni casi come in quelli delle persone che non ci sono più, impossibili da rimarginare.

Siamo voluti tornare su alcuni luoghi di foto simbolo che pubblichiamo a corredo dell’articolo: come erano e come sono oggi. E siamo partiti da Lugo, per l’esattezza da piazza Trisi: lo scorso 18 maggio, il centro storico fu letteralmente sommerso dall’acqua, compreso il Pavaglione. Gli allagamenti si erano già registrati nella parte ovest della città già 12 ore prima per poi estendersi anche in quella a sud per arrivare poi in centro, arrecando danni incalcolabili. Oggi, se si dovesse giudicare solo in base all’immagine, la situazione sembrerebbe di assoluta normalità.

Gravissimi furono gli effetti dell’alluvione anche nel forese a seguito soprattutto della rottura, avvenuta nelle primissime ore di mercoledì 17 maggio, dell’argine destro del Santerno tra le frazione lughese di San Lorenzo e quella di Cà di Lugo. A essere invaso da un vero e proprio mare d’acqua furono centinaia tra abitazioni, aziende agricole, attività commerciali, campi e strade. Un’immagine, scattata i 17 maggio a poche ore dalla rottura, ritrae l’allagamento di un tratto di via Lunga Inferiore all’altezza dell’intersezione con la strada provinciale Maiano. Oggi di quel lago, non c’è più. "Nel cortile della mia abitazione – aveva spiegato alcuni giorni dopo Renato Martini, nostro lettore che risiede in quella strada – aveva raggiunto 120 centimetri di altezza, mentre al piano terra il livello era di un’ottantina di centimetri. Una situazione surreale, che non auguro neppure al peggiore dei miei nemici".

Purtroppo l’alluvione ha mietuto anche delle vittime. Come nel caso di Fiorenzo Sangiorgi, agricoltore 68enne che risiedeva in via Fiumazzo Pini, nel comune di Fusjgnano. Il 17 maggio l’uomo si era recato, al volante del suo furgone in via Purgatorio, nelle campagne intorno a Belricetto per prestare aiuto d un amico in difficoltà. Sarebbe poi stato visto scendere dal suo furgone, bloccato nell’acqua, per poi essere trascinato via dalla forte corrente. Il suo corpo fu poi recuperato dal nucleo Carabinieri Subacquei di Genova e di Pescara.

Sempre nella zona di Belricetto si registrarono enormi allagamenti anche in via Runzi, strada in aperta campagna lungo la quale alla fine dello scorso gennaio era stato inaugurato il nuovo ponte sullo scolo consorziale ‘Tratturo’. Anche nel comune di Alfonsine numerose abitazioni nonché centinaia di ettari di terreni non furono risparmiati dall’alluvione. Come pure alle porte di Voltana, dove in via Lunga Inferiore il canale di scolo ‘Casale’ inizialmente esondò, per poi rompere gli argini all’altezza di un tratto in cui descrive uan curva.

Senza ovviamente dimenticare le altre zone della Bassa Romagna, in particolare il territorio comunale di Sant’Agata, Conselice e Bagnacavallo, in cui gli effetti dell’alluvione sono stati catastrofici.

Luigi Scardovi