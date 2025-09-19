Bassa Romagna, un tavolo per l’emergenza abitativa

A fronte di una emergenza abitativa che chiede sempre più attenzione, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha istituito il ’Tavolo dell’abitare’ che ha ottenuto, di recente, un finanziamento regionale di 15.000 euro a sostegno delle proprie attività. L’obiettivo del tavolo è quello di mettere a confronto amministratori, tecnici dell’Unione e dei comuni che ne fanno parte, Acer, sindacati, enti privati del terzo settore come Caritas, cooperativa Il Solco, associazione Melograno e le aziende del comparto edile per definire strategie e pratiche in grado di orientare possibili soluzioni.

Parlando di edilizia pubblica, quindi di alloggi Erp, al momento i soggetti in attesa di assegnazione sul territorio dell’Unione sono 406 a fronte dei 435 ammessi in graduatoria, di cui il 44% in media è di origine straniera, con percentuali che variano dal 60% di Alfonsine al 14% di Bagnara di Romagna. I 1000 alloggi presenti sull’intero territorio sono disponibili solo in parte. Alcuni di loro hanno necessità di interventi di ristrutturazione importanti e sono comunque troppo piccoli per ospitare famiglie numerose.

Difficile anche la situazione degli alloggi Ers, quindi di edilizia residenziale sociale, con affitti a circa 300 euro/mese, destinati a quanti percepiscono redditi definiti "intermedi" con i quali si fatica ad arrivare alla fine del mese. I 14 alloggi a loro destinati sono occupati attualmente da 30 famiglie che vivono in condivisione. A questi si aggiungono 7 alloggi pubblici gestiti in co-progettazione con le associazioni di volontariato e destinati sempre a famiglie a reddito intermedio e, altri 28 appartamenti ERS in fase di ristrutturazione ai quali se ne aggiungeranno altri 6 ricavati a Bagnacavallo.

Un patrimonio scarso a cui la Regione sta dando attenzione con gli investimenti previsti di 300 milioni di euro per tutto il territorio regionale destinati al recupero di alloggi Ers ed Erp ed una nuova legge, prevista entro fine anno rivolta a regolamentare gli affitti brevi. "La questione abitativa si riflette anche sull’attrattività del territorio – sottolinea Marisa Ancarani, responsabile del servizio casa e politiche abitative dell’Unione. "Spesso a non trovare un alloggio sono anche i lavoratori e professionisti trasferiti da altre regioni, fra insegnanti, medici, infermieri, che, a volte, si trovano addirittura costretti a rinunciare all’incarico".

Ad aggravare la situazione è anche la progressiva riduzione dell’offerta di alloggi di proprietà di privati che nel corso del 2024 ha sottratto al libero mercato 1000 contratti di affitto. "Il tema abitativo per gli amministratori dell’Unione è prioritario - sottolinea il sindaco referente alle Politiche abitative dell’Unione, Andrea Sangiorgi –. Questo tavolo ci consente di iniziare una percorso di condivisione sulla problematica, per analizzare tutte le opportunità ancora non sondate in riferimento al contesto territoriale, partendo dal recupero e dal riuso del patrimonio edilizio pubblico esistente e dismesso attraverso la possibile attivazione, per interventi circoscritti, della coprogettazione col privato sociale".

Monia Savioli