"Basta con la violenza di genere. La nostra scarpetta rossa a pedali"

Quattro ragazze dell’istituto ‘Bucci’ di Faenza hanno creato una vettura a pedali per dire "basta alla violenza di genere". Viola Drei, Sofia Geminiani, Matilde Sartoni e Viola Missiroli frequentano l’indirizzo meccanico del ‘Bucci’ e da ottobre si sono messe al lavoro per realizzare una vettura a pedali per poter partecipare al Campionato legato al progetto ‘Fare Europa con le Vap’, iniziativa che da anni coinvolge decine di studenti di moltissime scuole del continente, che si sfidano lungo alcuni circuiti. Il progetto non è solo una gara di vetture a pedali ma anche l’occasione per far socializzare e avvicinare ai princìpi europei attraverso una grande festa giovanile. Quest’anno la manifestazione in Italia si svolge il 5 maggio a Cotignola e il giorno dopo a Faenza, nel circuito di via Lesi, luogo fortemente alluvionato ma che anche grazie all’aiuto di tanti è stato reso nuovamente praticabile.

Le quattro studentesse – su impulso dello storico ex insegnante del ‘Bucci’ Alviero Viselli che, malgrado da anni sia in pensione, assieme ad altri ex colleghi e docenti portano avanti la manifestazione costruendo le vetture a pedali – hanno deciso di unire alla competizione un tema di grande attualità, quello della lotta alla violenza di genere. Anche la data per presentare ufficialmente la Vap, ieri nella Giornata mondiale delle donne, non è stata scelta a caso. La parte meccanica della Vap è una di quelle rimaste sotto l’alluvione del 16 maggio 2023. Le ragazze, armate di grande volontà, hanno ripulito la struttura e la ciclistica e poi hanno realizzato il guscio, a forma di scarpetta rossa, simbolo universale di lotta alla violenza di genere. Il nome dato alla Vap è stato Sofia, rifacendosi al significato in greco di ‘Sapienza’. "Da ottobre – raccontano le ragazze –, quando gli insegnanti ci hanno suggerito l’idea, assieme ai docenti e alle nostre famiglie abbiamo dato vita a Sofia. Riuscire a trasmettere un tema così importante come quello della violenza di genere, attraverso un momento di festa ma anche un momento di grande socialità, potrebbe avere anche una valenza educativa per tutti ma soprattutto per i giovani affinché sin da subito si possano sensibilizzare a questi argomenti".

L’iniziativa, in collaborazione con le associazioni ‘Sos Donna-Servizio Fenice’ e ‘Demetra’, è stata presentata questa mattina nella sede dell’Itip ‘Bucci’ di via Camangi di Faenza alla presenza delle assessore Simona Sangiorgi e Martina Laghi che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa che porta a veicolare il tema della violenza di genere attraverso il Campionato Vap. Le studentesse al momento della presentazione di maggio, prima della partenza delle gare, come tradizione dovranno presentare la Vap anche attraverso un piccolo spettacolo che ovviamente sarà legato anche questo al tema che Sofia rappresenta.