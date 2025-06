"Basta degrado la Parco Mita". È partita la raccolta firme

Una raccolta firme contro il degrado al Parco Mita. A dare notizia della petizione in corso di svolgimento è stato il consigliere comunale e capogruppo di Area Liberale Gabriele Padovani, il quale ha annunciato un’interrogazione da discutersi in seno al prossimo Consiglio, relativamente all’annosa questione delle frequentazioni dell’area verde. "È bene che il sindaco Massimo Isola e tutta la giunta, compreso l’assessore Massimo Bosi con delega alla Polizia Locale, si rendano conto del degrado in cui sono precipitati la maggior parte dei parchi della città – ha specificato Padovani –. Negli ultimi giorni sembra che al parco Mita si stiano raccogliendo le firme per una petizione popolare contro il degrado sempre più in aumento". Secondo quanto affermato dal consigliere comunale di minoranza, nell’area verde "si sono presentate diverse situazioni spiacevoli: da litigi a consumo di alcol nelle ore notturne con la conseguenza di bottiglie di vetro vuote lasciate ovunque, nonostante le ordinanze anti alcol, ma senza controlli sono inutili le ordinanze in sé". In particolare: "Sono stati segnalati atti osceni in pieno giorno, aggressioni verbali, consumo di alcolici con abbandono di bottiglie e lattine anche nelle aree giochi, ubriachezza molesta, risse tra avventori, abbandono di rifiuti. In orario tardo pomeridiano gruppi sempre più numerosi di cittadini extracomunitari non meglio identificati, occupano intere aree rendendole di fatto non utilizzabili a causa di comportamenti aggressivi". Secondo quanto affermato da Padovani: "La situazione di degrado correlata allo stato attuale del corpo di Polizia Locale, che oltre ad essere sotto organico, è anche senza un comandante, è diventata insostenibile ed occorre intervenire immediatamente, prima che scappi definitivamente di mano". Per il consigliere la sequela di circostanze di degrado sono "scomode per i cittadini e per chi vorrebbe frequentare il parco in serenità. Si tratta di episodi che limitano la libertà dei cittadini e danno una pessima immagine della città". Da qui la richiesta all’amministrazione comunale: "Ritengo doveroso intervenire sulle dinamiche politiche interne all’amministrazione comunale, affinché possano garantire più sicurezza, il ripristino della legalità e del decoro all’interno dei parchi, e contrastare queste problematiche. E’ opportuno un maggior coordinamento, una ripartizione diversa dei turni della Polizia Locale, una condivisione ampia dei mezzi tecnologici e delle dotazioni a disposizione delle forze dell’ordine".

Damiano Ventura