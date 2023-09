Battiato, alla Rocca Brancaleoneil documentario sul grande artista

Artista ineguagliabile, Franco Battiato. La serata di oggi alla Rocca Brancaleone è dedicata al grande maestro della musica italiana, con la proiezione di ’Franco Battiato – La voce del Padrone’ (Italia, 2022) il documentario di Marco Spagnoli che, attraverso le esibizioni più significative, le immagini di repertorio e i racconti di testimoni d’eccezione, ripercorre vita e carriera del mitico cantautore. L’appuntamento ha inizio alle 21.15; l’introduzione sarà a cura del critico cinematografico Francesco Della Torre e di Albert Bucci, direttore artistico di Soundscreen Film Festival (la proiezione fa parte di tale iniziativa). ’La voce del Padrone’ è il titolo dell’undicesimo album di Battiato, pubblicato nel 1981.

Fu un successo clamoroso: si trattò del primo album italiano a vendere più di 1 milione di copie. Il motivo? Sul lato A ci sono Summer on a Solitary Beach, Bandiera bianca, Gli uccelli; sul lato B Cuccurucucù, Segnali di vita, Centro di gravità permanente e Sentimiento nuevo. Il paradiso, insomma. Il documentario di Spagnoli racconta sia l’importanza di questo lavoro che l’influenza estetica (e non solo) di Battiato sulla nostra cultura. Nel documentario sono raccolte le testimonianze, tra gli altri, di Nanni Moretti, Willem Dafoe, Oliviero Toscani, Caterina Caselli, Mara Maionchi, Morgan, Alice. Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema, in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC - Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Cinemaincentro e Bronson Produzioni.