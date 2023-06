Battibecco sul fratino tra il consigliere Grandi e Italia Nostra

Botta e risposta tra il consigliere comunale di Viva Ravenna, Nicola Grandi, e Italia Nostra. L’amministratore ha presentato un’interrogazione relativa ai fratini, il cui succo è il seguente: a Marina Romea si sarebbe verificato "l’ennesimo caso di mancanza di controllo del territorio: la recinzione dell’area per la nidificazione del fratino dimenticata impedisce l’accesso ai bagnanti di una parte di spiaggia libera". Al sindaco, "pur trattandosi di area demaniale", si chiede "se non ritenga di operarsi al fine di rimuovere questa recinzione, restituendo la spiaggia libera a cittadini e turisti che hanno diritto di tornare a fruirne regolarmente, ritenendosi assolutamente impossibile che oggi il fratino possa nidificarvi". Questo perché l’area si trova "a poche decine di metri da ombrelloni, lettini e movida". L’associazione Italia Nostra definisce "vergognosa" l’interrogazione di Grandi. Il documento "si preoccupa di un’area di rispetto, peraltro ben valicabile e semplicemente delimitata da paletti, cordino e i cartelli esplicativi, posta tra due stabilimenti balneari a Marina Romea e quindi in area di spiaggia libera. La protezione risulta in perfetto stato e non certamente abbandonata, ed è stata realizzata in accordo con gli stabilimenti limitrofi".

Il consigliere "evidentemente ignora che il sito di Marina Romea è stato per il terzo anno consecutivo sede di nidificazione proprio nel punto esatto posto sotto protezione - se così si può dire - con cordini e cartelli. Il luogo, così come notificato svariate volte anche al Comune di Ravenna, è particolarmente favorevole per la sua tranquillità e per la presenza della grande duna Riserva Naturale dello Stato, su cui il genitore porta in salvo i pulcini dopo la schiusa, consentendone l’accrescimento e l’involo".