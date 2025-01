Battuta anche Padova, quarta vittoria di fila

OLIMPIA TEODORA 3 ADUNA PADOVA 0 (25-19, 25-21, 27-25)

Olimpia: Poggi 1, Marchesano 12, Pirro 10, Fabbri 6, Casini 16, Balducci 16, Franzoso (L); Toppetti, Nika, Gabrielli. NE: Benzoni, Bendoni, Piraccini e Missiroli. All. Rizzi.

Padova: Volpin 9, Giay 2, Pasa 9, Sgherza 11, Wabersich 11, Marcuzzi 7, Masiero (L); Comotti 3, Dainese 4. All. Rondinelli.

Prosegue l’ottimo momento dell’Olimpia Teodora che supera con un netto 3-0 la Aduna Padova, terza in classifica, cogliendo la quarta vittoria consecutiva e avvicinando il tranquillo centroclassifica. Molto efficace l’approccio, con un primo set di eccellente qualità in tutti i fondamentali (55% in attacco) ad eccezione del muro, che entrerà in azione solo successivamente. Subito ampio il vantaggio: 6-2 con doppio ace di Balducci, 17-9 fino alla chiusura di Marchesano in fast.

Poche novità nel secondo set con vantaggi più contenuti: sul 16-13 Ada Fabbri timbra il primo muro di squadra, poi l’Olimpia gestisce le ultime giocate con Pirro e Casini in attacco e la grande raccolta difensiva di Franzoso, ancora fra le migliori e decisiva per il 2-0. Le maggiori emozioni nel terzo set: l’Olimpia costruisce un vantaggio importante, grazie anche ai 5 muri di un fondamentale finalmente sbloccato e ad un gioco d’attacco variato sia alle bande che al centro. Sul 20-12 la pratica sembra archiviata, ma l’opposta Wabersich inventa una straordinaria serie di battute in salto che rovescia il punteggio fino a 20-22, nonostante gli innesti di Toppetti, Nika e della rientrante Gabrielli.

L’errore dopo la lunga serie rimette in corsa le ravennati che giocano due match ball, sul secondo dei quali l’arbitro vede una deviazione ’fantasma’ su attacco out delle ospiti. Dopo le veementi proteste una doppietta di Casini scatena la festa con beffarda foto ricordo di gruppo con le ragazze che imitano la segnalazione arbitrale del tocco a muro. Il campionato di serie B osserva un turno di riposo nel prossimo weekend.

Marco Ortolani