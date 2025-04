"Bazzoni falsificò il testamento". Così estinse debito di 218mila euro. Condannato a un anno e 4 mesi

Il giudice Cosimo Pedullà ha condannato Gianguido Bazzoni, 67 anni, ex coordinatore provinciale di Forza Italia ed ex consigliere regionale, a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per aver falsificato il testamento di Luigi Pini, ex funzionario di banca residente a San Pietro in Vincoli, scomparso il 7 giugno 2021 all’età di 97 anni. Seconda la Procura, Bazzoni ha redatto un testamento apocrifo per ottenere l’annullamento di un debito di 218mila euro che aveva col defunto, acquisire un fondo agricolo (Badessa) e spartire il patrimonio residuo con la figlia di Pini.

Quest’ultima aveva dichiarato che il padre, anche dopo il pensionamento, continuava a gestire autonomamente le proprie finanze e non aveva mai menzionato l’esistenza di un testamento. Tuttavia, il 2 agosto 2021 ricevette una mail che la informava dell’esistenza del documento e della necessità di presentarsi due giorni dopo davanti al notaio. Insospettita, notò che il testamento era scritto a matita e che la grafia non corrispondeva a quella del padre. Svolse quindi alcuni accertamenti, trovando nell’ufficio del genitore documenti redatti da Bazzoni che presentavano una calligrafia simile a quella del testamento. Le consulenze grafologiche hanno poi confermato la riconducibilità della scrittura all’imputato. Nel procedimento civile, il testamento è stato dichiarato falso e Bazzoni condannato a pagare 18mila euro di spese legali. Nel processo penale, la figlia di Pini si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Stefano Spinelli, ottenendo una provvisionale di 10mila euro. Quest’ultimo ha evidenziato come Bazzoni abbia evitato di difendersi nel merito, cercando piuttosto di ribaltare il processo sulla parte offesa. Il legale ha sottolineato che Bazzoni, nella causa civile, aveva persino lodato il defunto per giustificare i presunti lasciti, salvo poi attaccarlo nel procedimento penale "per infangare la mamoria" di "un funzionario di banca integerrimo e inattaccabile", quindi cadendo in atteggiamento contraddittorio. Gli elementi probatori a carico di Bazzoni sono stati molteplici. Le consulenze calligrafiche, compresa quella disposta dalla difesa, hanno confermato che la scrittura del testamento era riconducibile all’imputato. I consulenti del pubblico ministero e della parte civile hanno parlato di una corrispondenza totale tra la grafia del documento e quella di Bazzoni. Anche il perito della difesa, pur tentando di sollevare dubbi, ha ammesso una significativa compatibilità tra le scritture. "Per quattro anni la figlia di Pini è stata privata dell’eredità, subendo un danno patrimoniale e morale".

La difesa, rappresentata dall’avvocato Alessandro Gino Vallese, ha sostenuto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiede non solo la prova della falsità del testamento, ma anche l’esclusiva riconducibilità dell’interesse all’imputato. Vallese ha argomentato che esistevano altri debitori di Pini e che quindi l’interesse non fosse necessariamente di Bazzoni. Inoltre, ha evidenziato incongruenze tra scrittura e firma, suggerendo che il documento potesse essere stato scritto da più mani. La difesa ha anche contestato la rilevanza dell’uso della matita, sostenendo che Pini fosse solito utilizzarla nei suoi documenti. Un altro punto sollevato dalla difesa riguarda l’attività di prestito di Pini, il quale "concedeva prestiti a terzi con interessi, il che avrebbe potuto rendere quei debiti nulli per immoralità". L’avvocato ha ipotizzato che altre persone con posizioni debitorie nei confronti di Pini avrebbero potuto avere interesse a modificare le volontà testamentarie.

Lorenzo Priviato