Bcc, bilancio 2022 in utile di 73 milioni di euro

Approvato a Faenza il bilancio 2022 della Bcc ravennate, forlivese e imolese da parte dei 6.119 soci dell’istituto. L’utile è stato di 73 milioni di euro. Il 2022 "rappresenta per la Bcc un anno molto positivo che si chiude con un risultato di esercizio che supera i 73 milioni di euro – dichiara il direttore generale Gianluca Ceroni –, a conferma della capacità reddituale della nostra banca, destinata ad un ulteriore rafforzamento del patrimonio di vigilanza che raggiunge i 488 milioni di euro e rappresenta da sempre il principale elemento a tutela di soci e clienti". "Voglio ringraziare gli oltre 35.800 soci per la fiducia riservata alla nostra cooperativa di credito. L’ottimo risultato del 2022 ci permette di aumentare per il 2023 le erogazioni liberali di beneficenza che rappresentano il nostro ’dividendo’ al territorio (nel 2022 il sostegno è stato di complessivi 5,8 milioni di euro), e di consolidare i benefici offerti ai soci in particolare per promuovere adeguati livelli di coperture assicurative e previdenziali". In apertura di assemblea sono state assegnate le borse di studio e di ricerca riservate ai soci, figli dei soci e ai giovani residenti nel territorio, erogate in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche per un valore di circa 45mila euro.